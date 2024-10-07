من داخل جنيف ...الوضع في الشرق الأوسط بعد عام من هجوم حماس على إسرائيل

MENAFN - Swissinfo) لقد مر عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وقد أعقب ذلك اثنا عشر شهرًا من الصراع العنيف، أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، الأغلبية الساحقة منهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نلقي نظرة على تغطيتنا خلال العام الماضي.

تم نشر هذا المحتوى على 07 أكتوبر 2024 - 15:03 3دقائق

تقدم إيموجين فولكس تقارير من جنيف لصالح هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) وموقع swissinfo .

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English en Inside Geneva special: a year of war in the Middle East الأصلي طالع المزيدInside Geneva special: a year of war in the Middle Eas

يقول زيد رعد الحسيني، المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان سابقا:”يلزمنا الغباء الهائل للحروب القائمة حاليا بالتعامل معه.

فنجد أنفسنا أمام

حروب أجدى بها أن تُدوّن في كتب تاريخ القرن العشرين، لا القرن الحادي والعشرين“.



محتويات خارجية

كيف تعاملت وكالات الإغاثة مع هذا الوضع؟

يردّ فابريزو كاربوني، المدير الإقليميّ للجنة الدوليّة للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فيقول:”يعتقد الناس أننا

نقدر على فعل أشياء، نحن نعجز عنها في الأصل. فلسنا مجهّزين بجيش، ولا أسلحة”.



كيف تردّ وكالات الإغاثة على ما يُوجَّه إليها من نقد حول قدرتها على بذل المزيد من الجهد؟

لوأمكننا إطلاق سراح الجميع (الرهائن من إسرائيل)، لفعلنا ذلك في أقرب الآجال. ولو استطعنا إلى الزيارة سبيلا لفعلنا، خاصّة وأنّ ذلك يحدث في بيئة اسمها غزّة

لماذا نتسرع في الحرب ونتباطأ في السلام؟

المزيد المزيد مؤسسة سلسلة السعادة الإنسانيّة السّويسريّة تجمع حوالي 2.5 مليون فرنك سويسري لصالح غزة

تم نشر هذا المحتوى على 13 مارس 2024 قالت المؤسسة الخيريّة سلسلة السعادة أمس الثلاثاء إنّ التّبرّعات التي تم جمعها منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي قُدّمت لسبعة مشاريع لدعم ضحايا الحرب من نساء ورجال في قطاع غزة.

طالع المزيدمؤسسة سلسلة السعادة الإنسانيّة السّويسريّة تجمع حوالي 2.5 مليون فرنك سويسري لصالح غز

هناك تركيز على مركزية“ألمي”، الألم الذي يشعر به مجتمعي، وأشعر به أنا، وأطالب

ب”مساندتي

كائنًا من كنت، والاعتراف بمعاناتي. لكن السؤال البديهي هو: كم مرة نقف كأفراد، لنساند آخرين وأخريات يعانين من الألم”؟



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