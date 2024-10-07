مستعمرون يحرقون أشجار زيتون في بلدة حزما

مستعمرون يحرقون أشجار زيتون في بلدة حزما
التاريخ
10/7/2024 3:11:27 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - أحرق مستعمرون، مساء اليوم الاثنين، أشجار زيتون في بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين من مستعمرة "آدم" المقامة على أراضي المواطنين بين بلدتي جبع وحزما، اقتحموا محيط المنطقة الشرقية من حزما، وأضرموا النار في أشجار زيتون.
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