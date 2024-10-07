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مستعمرون يحرقون أشجار زيتون في بلدة حزما

10/7/2024 3:11:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - أحرق مستعمرون، مساء اليوم الاثنين، أشجار زيتون في بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين من مستعمرة "آدم" المقامة على أراضي المواطنين بين بلدتي جبع وحزما، اقتحموا محيط المنطقة الشرقية من حزما، وأضرموا النار في أشجار زيتون.

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