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مانجا تطلق العرض الترويجي أساطير في قادم الزمان

10/7/2024 2:46:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، إطلاق العرض الترويجي الرسمي للموسم الثاني من مسلسل الأنمي السعودي الشهير "أساطير في قادم الزمان".
يأتي هذا الموسم بالتعاون مع استوديو "توي أنيميشن" الياباني، وسيتم عرضه على منصة "شاهد" وقناة "MBC 1" في الشرق الأوسط، بالتزامن مع العرض في اليابان على قناة "TV Tokyo"، ابتداءً من 1 نوفمبر 2024. وسيتم عرضه في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومن المخطط الإعلان عن المنصات خلال الربع الأخير من هذا العام.
يقدم العرض الترويجي مها وأخويها ريان وسلطان، وهم يواجهون تحديات يومية وفي كل تحدٍ جديد، تجد العائلة الحلول في القصص الشعبية التي ترويها لهم الجدة أسماء، في مزج ذكي بين الحكايات التقليدية والرؤى المستقبلية. وشارك 15 فنانًا سعوديًا من مانجا للإنتاج في تصميم الشخصيات والإخراج الإبداعي والإنتاج، حيث يوضح العرض الترويجي تنوعًا في أسلوب الرسم مما يعد قفزة من نوعها في جودة الرسوم والتحريك في عالم الأنمي، كما يقدم المسلسل أيضًا مجموعة متنوعة من البيئات والأزياء التراثية في المملكة، مما يعكس تنوع ثقافات الجزيرة العربية بأسلوب لم يُرَ من قبل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري بمناسبة إطلاق العرض الترويجي، أن رؤية هذا الإقبال العالمي المتزايد على توزيع مسلسل '' أساطير في قادم الزمان 2 " عبر مختلف المنصات العالمية، يعد شهادة واضحة على نجاح كفاءاتنا الشابة في خلق محتوى يضاهي المعايير الدولية ويستطيع المنافسة على الساحة العالمية.
وقال: "سنواصل التزامنا في مانجا للإنتاج بتقديم إنتاجات مبتكرة تلهم الجيل الجديد وتعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كمنارة للإبداع، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في كل

من جانبها أكدت رئيسة القسم الإبداعي في مانجا للإنتاج سارة ولد داده أن الشركة حريصة على تطوير قدرات الإنتاج المحلية، وتوفير فرص عمل للمواهب والكفاءات السعودية التي عملت بأعلى جودة في جميع مراحل العمل مع الشركاء بهدف تصدير الثقافة، والتاريخ، والخيال السعودي الملهم للعالم، والمساهمة في بناء صناعة المحتوى الإبداعي في المملكة وتطويرها، لجعلها موردًا مساهمًا وفعّالًا اقتصاديًا، وثقافيًا، واجتماعيًا نحو المزيد من الإنجازات والنجاح .
ويأتي هذا الموسم كاستمرار للنجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، والذي تجاوزت مشاهداته حاجز 100 مليون مشاهدة حول العالم. ويجمع الموسم الثاني بين الإبداع السعودي والخبرة اليابانية من خلال التعاون المستمر مع إستوديو "توي أنيميشن"، مما يعزز جودة الإنتاج ويرفع من مستوى التوقعات.

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