سولار إنستالر تسعى لاقتناص الرخصة الذهبية بالشراكة مع مستثمر أجنبي

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت شركة سولار انستالر للطاقة للحصول على الرخصة الذهبية لمشروع إنشاء مدخلات ألواح الطاقة الشمسية من الهيئة العامة للاستثمار، وبانتظار موافقة الهيئة على الترخيص حسبما قال عبدالله محجوب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف محجوب لـ”البورصة”، أن استثمارات المشروع المقرر تدشينها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تصل إلى 360 مليون دولار بالشراكة مع مستثمر صينى، وصندوق مصر السيادى.

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وقال إن الشريك الصينى سيمتلك نحو 65% من المشروع، وصندوق مصر السيادى نحو 20%، بالإضافة إلى 15% لشركة سولار انستالر.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مصنع زجاج منخفض الحديد وهو إحدى المواد التى تدخل فى صناعة ألواح الطاقة الشمسية، وجزء من المشروع أيضًا توطين صناعة السيليكون التى تدخل فى صناعة تلك الألواح.

يُعتبر الزجاج منخفض الحديد نوع من الزجاج عالي الجودة يتم تصنيعه عن طريق إزالة الشوائب والحديد من الزجاج المصقول الشفاف.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ عدة مشاريع من بينها مشروع إنتاج الكهرباء في الغردقة بالتعاون مع جايكا اليابانية، عن طريق المعونة اليابانية والتي تقدر بنحو 13 مليار ين ياباني، ومشروع آخر بالواحات بالشراكة مع شركتى انفينيتي الهولندية ومصدر أبوظبى.

يذكر أن سولار انستالر فازت في مناقصة مع الشركة اليابانية من بين 13 شركة منها أوراسكوم وطاقة عربية وميتسوي وميتسوبيشي وتويوتا وحسن علام وترييل سي وانفينيتي.

وفى وقت سابق انتهت“سولار انستالر” من تركيب 4 محطات شمسية -مملوكة لشركة القازار- بمشروع تعريفة التغذية في بنبان بأسوان بقدرات وصلت إلى 200 ميجا وات، 3 محطات كهربي ومدني ومحطة ميكانيكا، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 400 مليون دولار.



