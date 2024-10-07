سولار إنستالر تسعى لاقتناص الرخصة الذهبية بالشراكة مع مستثمر أجنبي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقدمت شركة سولار انستالر للطاقة للحصول على الرخصة الذهبية لمشروع إنشاء مصنع
مدخلات ألواح الطاقة الشمسية من الهيئة العامة للاستثمار، وبانتظار موافقة الهيئة على الترخيص حسبما قال عبدالله محجوب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف محجوب لـ”البورصة”، أن استثمارات المشروع المقرر تدشينها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تصل إلى 360 مليون دولار بالشراكة مع مستثمر صينى، وصندوق مصر السيادى.
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وقال إن الشريك الصينى سيمتلك نحو 65% من المشروع، وصندوق مصر السيادى نحو 20%، بالإضافة إلى 15% لشركة سولار انستالر.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مصنع زجاج منخفض الحديد وهو إحدى المواد التى تدخل فى صناعة ألواح الطاقة الشمسية، وجزء من المشروع أيضًا توطين صناعة السيليكون التى تدخل فى صناعة تلك الألواح.
يُعتبر الزجاج منخفض الحديد نوع من الزجاج عالي الجودة يتم تصنيعه عن طريق إزالة الشوائب والحديد من الزجاج المصقول الشفاف.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ عدة مشاريع من بينها مشروع إنتاج الكهرباء في الغردقة بالتعاون مع جايكا اليابانية، عن طريق المعونة اليابانية والتي تقدر بنحو 13 مليار ين ياباني، ومشروع آخر بالواحات بالشراكة مع شركتى انفينيتي الهولندية ومصدر أبوظبى.
يذكر أن سولار انستالر فازت في مناقصة مع الشركة اليابانية من بين 13 شركة منها أوراسكوم وطاقة عربية وميتسوي وميتسوبيشي وتويوتا وحسن علام وترييل سي وانفينيتي.
وفى وقت سابق انتهت“سولار انستالر” من تركيب 4 محطات شمسية -مملوكة لشركة القازار- بمشروع تعريفة التغذية في بنبان بأسوان بقدرات وصلت إلى 200 ميجا وات، 3 محطات كهربي ومدني ومحطة ميكانيكا، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 400 مليون دولار.
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