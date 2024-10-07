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السابع من أكتوبر يشكل طوفان إلكتروني .. استمع

10/7/2024 9:07:29 AM
(MENAFN- Amman Net) السابع من أكتوبر هاشتاق يتصدر أكس بعد مرور عام من الحرب على غزة ومازال القصف مستمر بكثافة كبداية الحرب حيث وصلت حصيلة الشهداء إلى أكثر من ٤١ ألف شهيد

لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فعلقت عائشة: عام من بداية ثورة مجيدة قادها رجال الله وخانها العالم بأسره بدون إستثناء
‏المجد كل المجد لأبطال المقاومة ولشهداء غزة الأخيار الأطهار وشعبها الجبار، واللعنة على الصهاينة ومن معهم من المجرمين إلى يوم الدين

وقال حسين: ذكروهم بذلك اليوم الذي سيظل حاضراً في الذاكرة، يومٌ لن يُنسى في صفحات التاريخ. ذكروهم بأيام الله ليستعدوا لما هو قادم

وأضاف وائل: مقاومة اسطورية تتخطى حدود المنطق وتجنح للاعجاز ..
‏طوبى لرجال يرسمون حدودا للوطن بدماءهم الزكية ولا عزاء للراكعين

ونشر سليم: في يوم 7 اكتوبر والى الان يوم العزة والكرامة لهذه

‏الامة التى فقدت الكثير والكثير ... ولكن طوفان

‏الأقصى أعد ذالك
البريق الجميل
لهذه الامة


وعلقت شيماء: جميع الحركات التحريريه عبر التاريخ تم دفع الثمن من الدماء والدمار ، اذا لم تستطع قول الحق ونصرته فلا تصفق للباطل وتتبنى رواية المرجفين والمتخاذلين ...
‏اللهم اشفِ صدور قوم مؤمنين

وقالت مريم: في مثل هذا اليوم وقبل عام من الآن
‏كان هناك رجال لم تنام وهي تنتظر صباح7 اكتوبر لتصنع لنا مجداً وعزه سيبقى محفور لأجيال طويلة
‏رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
‏7 اكتوبر يوم بداية التحرير وبداية نهاية المحتلين
‏شاء من شاء وأبى من أبى

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · السابع من أكتوبر تشكل طوفان إلكتروني

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