السابع من أكتوبر يشكل طوفان إلكتروني .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) السابع من أكتوبر هاشتاق يتصدر أكس بعد مرور عام من الحرب على غزة ومازال القصف مستمر بكثافة كبداية الحرب حيث وصلت حصيلة الشهداء إلى أكثر من ٤١ ألف شهيد
لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلقت عائشة: عام من بداية ثورة مجيدة قادها رجال الله وخانها العالم بأسره بدون إستثناء
المجد كل المجد لأبطال المقاومة ولشهداء غزة الأخيار الأطهار وشعبها الجبار، واللعنة على الصهاينة ومن معهم من المجرمين إلى يوم الدين
وقال حسين: ذكروهم بذلك اليوم الذي سيظل حاضراً في الذاكرة، يومٌ لن يُنسى في صفحات التاريخ. ذكروهم بأيام الله ليستعدوا لما هو قادم
وأضاف وائل: مقاومة اسطورية تتخطى حدود المنطق وتجنح للاعجاز ..
طوبى لرجال يرسمون حدودا للوطن بدماءهم الزكية ولا عزاء للراكعين
ونشر سليم: في يوم 7 اكتوبر والى الان يوم العزة والكرامة لهذه
الامة التى فقدت الكثير والكثير ... ولكن طوفان
الأقصى أعد ذالك
البريق الجميل
لهذه الامة
وعلقت شيماء: جميع الحركات التحريريه عبر التاريخ تم دفع الثمن من الدماء والدمار ، اذا لم تستطع قول الحق ونصرته فلا تصفق للباطل وتتبنى رواية المرجفين والمتخاذلين ...
اللهم اشفِ صدور قوم مؤمنين
وقالت مريم: في مثل هذا اليوم وقبل عام من الآن
كان هناك رجال لم تنام وهي تنتظر صباح7 اكتوبر لتصنع لنا مجداً وعزه سيبقى محفور لأجيال طويلة
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
7 اكتوبر يوم بداية التحرير وبداية نهاية المحتلين
شاء من شاء وأبى من أبى
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · السابع من أكتوبر تشكل طوفان إلكتروني
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