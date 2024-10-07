حماية الصحفيين: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل يوم جرائم حرب بحق الصحفيين والصحفيات

MENAFN - Amman Net) جدد مركز حماية وحرية الصحفيين إدانته لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والضفة الغربية، وعدوانه على لبنان.

وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه، بمناسبة مرور عام على بدء الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في عموم فلسطين، "إن الاحتلال الإسرائيلي خرق في كل يوم من العدوان القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وداس على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، منوها إلى أن تجاوزات الاحتلال لم تتوقف عند فلسطين بل امتدت لقتل المدنيين في لبنان.

وأكد "حماية الصحفيين" أن حرب الإبادة التي تُشن منذ عام على غزة عرّت المجتمع الدولي، وكشفت أن المصالح تتقدم على المبادئ، وأن المجتمع الدولي مختطف، ويخضع لسيطرة اللوبيات الصهيونية، وأن كل المعاهدات والاتفاقيات التي ناضلت الشعوب لإقرارها لحفظ السلام، والأمن، واحترام حقوق الإنسان لا قيمة لها إذا كان المجتمع الدولي عاجزا عن تطبيقها.

وذكّر "حماية الصحفيين" بأن عدد الشهداء في غزة بلغ حتى لحظة إصدار هذا البيان 41825، منهم 16891 طفلا وطفلة، و11458 امرأة، بالإضافة إلى 742 شهيدا وشهيدة في الضفة الغربية، موضحا أن بين الشهداء نحو 167 صحفيا وصحفية منذ بدء العدوان على غزة.

وأوضح "حماية الصحفيين" أنه وحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي قام بـ 1600 جريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث سُجل ارتقاء 167 صحفيا وصحفية شهداء، وإصابة 193 صحفيا وصحفية بجروح، واعتقال 124 آخرين، وتدمير 88 مؤسسة إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى استشهاد 514 من عائلات الصحفيين.

وأشار "حماية الصحفيين" أنه ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدى واضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين والصحفيات، وعائلاتهم بشكل ممنهج، ومباشر، بغية إخفاء الحقيقة، وتغييبها، ومنع العالم من مشاهدة جرائمه في قطاع غزة.

واعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول طمس الحقائق وتغييبها بشتى الطرق، إذ منع وسائل الإعلام الأجنبية، والعاملين بها من الدخول إلى قطاع غزة لتغطية الحرب، كما وأغلق مكاتب وسائل إعلام عربية في الأراضي المحتلة التابعة لسيطرته، منها مكتب قناة الجزيرة.

وقال "حماية الصحفيين" إن استهداف الصحفيين والصحفيات في فلسطين جريمة لم يسبق أن حدثت من قبل في التاريخ، مشيرا إلى أن أعداد الصحفيين والصحفيات الذين ارتقوا شهداء خلال عام واحد في قطاع غزة، يفوق أعداد الصحفيين والصحفيات القتلى في كل دول العالم مقارنة بذات الفترة الزمنية.

ولفت إلى تقرير الخبراء الأمميين الذي صدر في شهر فبراير/شباط 2024، الذي جاء فيه "أن الأعداد المرتفعة للغاية من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا، أو تعرضوا للهجوم، أو أصيبوا، أو اعتُقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، تجاهل صارخ للقانون الدولي، والأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث".

وأشاد الخبراء الحقوقيون في تقريرهم "بشجاعة وصمود الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة الذين يواصلون تعريض حياتهم للخطر كل يوم أثناء أداء واجبهم، بينما يتحملون أيضا مشقة هائلة وخسائر مأساوية للزملاء، والأصدقاء، والعائلات في غزة".

ونوه مركزحماية وحرية الصحفيين إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو/أيار 2024، التي أعرب فيها عن فزعه للعدد الكبير من الصحفيين الذين قتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية الدائرة في غزة.

وبيّن "حماية الصحفيين" أن حصول الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون أحداث غزة على جائزة "اليونسكو/غييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة لعام 2024، بناءً على توصية هيئة تحكيم دولية مؤلفة من مهنيين عاملين في مجال الإعلام، أمر مقدر، مذكرا بما قاله موريسيو ويبل، رئيس هيئة التحكيم الدولية، "في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. إننا، كبشرية، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

وأضاف "حماية الصحفيين" أنه بعث رسالة منذ بداية العدوان على غزة إلى السيد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حثه من خلالها على دعم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتبع مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعاد "حماية الصحفيين" مطالبته لمدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكابه جرائم حرب لقتل الصحفيين في فلسطين، داعيا إلى تشكيل تحالف دولي من المؤسسات المدافعة عن حرية الإعلام للمضي، والاستمرار بتقديم الشكاوى إلى حين جلب القتلة للعدالة، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.