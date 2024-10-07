تحقق يطلق مشروعا لتمكين الشباب من المشاركة الديمقراطية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أطلق المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات "تحقق"، بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مشروعا يهدف لتعزيز المشاركة الديمقراطية لدى الشباب الفلسطيني وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأوضح المرصد في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الشباب على تحليل ومراقبة الخطاب السياسي والانتخابي، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات التدريبية والورش التي تستهدف الطلبة الناشطين في الأندية والتجمعات الطلابية الحزبية.

وقال إن أنشطة المشروع تتضمن إقامة ورشة عمل حول صحافة المساءلة الانتخابية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حيث ستجمع هذه الورشة نخبة من الصحفيين وخبراء الإعلام لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لممارسة صحافة مساءلة فعالة خلال الانتخابات.

وأضاف البيان أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص يمتد لثلاثة أيام بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتحقق من المعلومات وتقييم مصداقية الخطابات الانتخابية والتصريحات السياسية، وتحليل الخطابات السياسية والبرامج الانتخابية.

وتابع: سيتم تنظيم محاكاة لمناظرة انتخابية، حيث سيخضع محتوى المتحدثين فيها لتقييم دقيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى يوم دراسي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية تدقيق المعلومات خلال العملية الانتخابية وتعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية لدى الشباب.

ويهدف هذا المشروع إلى بناء جيل جديد من الشباب الفلسطيني القادر على المشاركة بفعالية في الحياة السياسية والانتخابية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الديمقراطية وبناء مجتمع فلسطيني أكثر شمولية.