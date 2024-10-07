تحقق يطلق مشروعا لتمكين الشباب من المشاركة الديمقراطية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أطلق المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات "تحقق"، بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مشروعا يهدف لتعزيز المشاركة الديمقراطية لدى الشباب الفلسطيني وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في العملية الانتخابية.
وأوضح المرصد في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الشباب على تحليل ومراقبة الخطاب السياسي والانتخابي، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات التدريبية والورش التي تستهدف الطلبة الناشطين في الأندية والتجمعات الطلابية الحزبية.
وقال إن أنشطة المشروع تتضمن إقامة ورشة عمل حول صحافة المساءلة الانتخابية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حيث ستجمع هذه الورشة نخبة من الصحفيين وخبراء الإعلام لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لممارسة صحافة مساءلة فعالة خلال الانتخابات.
وأضاف البيان أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص يمتد لثلاثة أيام بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتحقق من المعلومات وتقييم مصداقية الخطابات الانتخابية والتصريحات السياسية، وتحليل الخطابات السياسية والبرامج الانتخابية.
وتابع: سيتم تنظيم محاكاة لمناظرة انتخابية، حيث سيخضع محتوى المتحدثين فيها لتقييم دقيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى يوم دراسي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية تدقيق المعلومات خلال العملية الانتخابية وتعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية لدى الشباب.
ويهدف هذا المشروع إلى بناء جيل جديد من الشباب الفلسطيني القادر على المشاركة بفعالية في الحياة السياسية والانتخابية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الديمقراطية وبناء مجتمع فلسطيني أكثر شمولية.
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