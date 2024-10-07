Monday, 07 October 2024 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحقق يطلق مشروعا لتمكين الشباب من المشاركة الديمقراطية

10/7/2024 5:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أطلق المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات "تحقق"، بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مشروعا يهدف لتعزيز المشاركة الديمقراطية لدى الشباب الفلسطيني وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأوضح المرصد في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الشباب على تحليل ومراقبة الخطاب السياسي والانتخابي، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات التدريبية والورش التي تستهدف الطلبة الناشطين في الأندية والتجمعات الطلابية الحزبية.

وقال إن أنشطة المشروع تتضمن إقامة ورشة عمل حول صحافة المساءلة الانتخابية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حيث ستجمع هذه الورشة نخبة من الصحفيين وخبراء الإعلام لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لممارسة صحافة مساءلة فعالة خلال الانتخابات.

وأضاف البيان أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص يمتد لثلاثة أيام بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتحقق من المعلومات وتقييم مصداقية الخطابات الانتخابية والتصريحات السياسية، وتحليل الخطابات السياسية والبرامج الانتخابية.

وتابع: سيتم تنظيم محاكاة لمناظرة انتخابية، حيث سيخضع محتوى المتحدثين فيها لتقييم دقيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى يوم دراسي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية تدقيق المعلومات خلال العملية الانتخابية وتعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية لدى الشباب.

ويهدف هذا المشروع إلى بناء جيل جديد من الشباب الفلسطيني القادر على المشاركة بفعالية في الحياة السياسية والانتخابية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الديمقراطية وبناء مجتمع فلسطيني أكثر شمولية.

MENAFN07102024000205011050ID1108752275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث