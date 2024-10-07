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المراعي السعودية تستحوذ على حمودة للأغذية بـ 70 مليون دولار

10/7/2024 5:09:46 AM
(MENAFN- Amman Net) وقّعت شركة ((المراعي)) السعودية اتفاقية استحواذ من خلال شركة ((طيبة للاستثمار والصناعات الغذائية المتطورة)) التابعة لها على 100% من أسهم شركة ((حمودة للصناعات الغذائية)) الأردنية، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية ((تداول)) اليوم الاثنين.

وأوضحت ((المراعي)) أن قيمة الصفقة تبلغ 263 مليون ريال (70 مليون دولار)، وهي قيمة خاضعة للتعديل.

وبحسب الافصاح، يعزز هذا الاستحواذ من مكانة ((المراعي)) في الأردن، بما يتوافق مع إستراتيجية النمو التي أعلنتها الشركة في وقت سابق من هذا العام للحفاظ على النمو المستدام في الأسواق الرئيسة.

وأشارت ((المراعي)) إلى أن الصفقة تسهم في توسيع نطاق أعمالها ومنتجاتها، والاستفادة من النطاق التشغيلي في الأردن لدفع نمو المبيعات والربحية.

كما لفتت إلى أنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال التدفقات النقدية الداخلية.

وستكتمل عملية الاستحواذ بعد تحقق بعض الشروط التعاقدية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية.

من جانبها أعلنت شركة حمودة للصناعات الغذائية أن الشركاء فيها قد قاموا بتاريخ 6/10/2024 بتوقيع اتفاقية لبيع حصصهم في الشركة إلى شركة طيبة للاستثمار وتصنيع الأغذية المتطورة، المملوكة من قبل شركة المراعي السعودية.

يأتي هذا الاتفاق في إطار التزامنا المستمر بتطوير أعمالنا وتقديم أفضل المنتجات للسوق الأردنية، بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد الوطني واحتياجات المستهلكين.

نود التنويه بأن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء بعض الشروط والأحكام التي سيعمل الطرفان على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وتطمئن شركة حمودة للصناعات الغذائية مورديها وعملاءها وموظفيها بأن العمليات ستستمر كالمعتاد، مع الحفاظ على جودة خدماتها ومنتجاتها حتى اكتمال شروط الصفقة وتحويل الحصص إلى شركة طيبة التي تحظى باحترام واسع في السوق الأردنية.

والله ولي التوفيق.

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