المراعي السعودية تستحوذ على حمودة للأغذية بـ 70 مليون دولار

(MENAFN
- Amman Net) وقّعت شركة ((المراعي)) السعودية اتفاقية استحواذ من خلال شركة ((طيبة للاستثمار والصناعات الغذائية المتطورة)) التابعة لها على 100% من أسهم شركة ((حمودة للصناعات الغذائية)) الأردنية، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية ((تداول)) اليوم الاثنين.
وأوضحت ((المراعي)) أن قيمة الصفقة تبلغ 263 مليون ريال (70 مليون دولار)، وهي قيمة خاضعة للتعديل.
وبحسب الافصاح، يعزز هذا الاستحواذ من مكانة ((المراعي)) في الأردن، بما يتوافق مع إستراتيجية النمو التي أعلنتها الشركة في وقت سابق من هذا العام للحفاظ على النمو المستدام في الأسواق الرئيسة.
وأشارت ((المراعي)) إلى أن الصفقة تسهم في توسيع نطاق أعمالها ومنتجاتها، والاستفادة من النطاق التشغيلي في الأردن لدفع نمو المبيعات والربحية.
كما لفتت إلى أنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال التدفقات النقدية الداخلية.
وستكتمل عملية الاستحواذ بعد تحقق بعض الشروط التعاقدية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية.
من جانبها أعلنت شركة حمودة للصناعات الغذائية أن الشركاء فيها قد قاموا بتاريخ 6/10/2024 بتوقيع اتفاقية لبيع حصصهم في الشركة إلى شركة طيبة للاستثمار وتصنيع الأغذية المتطورة، المملوكة من قبل شركة المراعي السعودية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار التزامنا المستمر بتطوير أعمالنا وتقديم أفضل المنتجات للسوق الأردنية، بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد الوطني واحتياجات المستهلكين.
نود التنويه بأن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء بعض الشروط والأحكام التي سيعمل الطرفان على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وتطمئن شركة حمودة للصناعات الغذائية مورديها وعملاءها وموظفيها بأن العمليات ستستمر كالمعتاد، مع الحفاظ على جودة خدماتها ومنتجاتها حتى اكتمال شروط الصفقة وتحويل الحصص إلى شركة طيبة التي تحظى باحترام واسع في السوق الأردنية.
والله ولي التوفيق.
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