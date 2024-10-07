المانجو تبرز كأكبر الفواكه المصدرة من مصر

(MENAFN
) في الأسبوع الماضي، كانت المانجو هي الفاكهة الأكثر تصديرًا من مصر، حيث بلغ إجمالي صادراتها 12,000 طن، وتلتها الرمان بإجمالي 9,000 طن، بينما بلغت صادرات الفراولة 4,000 طن، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وبلغ العدد الإجمالي لأنواع الفواكه المصدرة 40 نوعًا مختلفًا، بإجمالي وزن صادرات يقارب 32,000 طن.
وفي فئة الخضروات، تصدرت البطاطا الحلوة الصادرات بإجمالي 15,000 طن، تلتها الفاصولياء بأنواعها بإجمالي 10,000 طن، والبصل بإجمالي 5,000 طن، وبلغ العدد الإجمالي لأنواع الخضروات المصدرة 54 نوعًا، مما أسفر عن تصدير حوالي 36,000 طن، ويظهر هذا التنوع قدرة مصر على توفير مجموعة واسعة من الخضروات للأسواق العالمية.
كما كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة لمركز المعلومات للتصدير والاستيراد أن العدد الإجمالي لشحنات المواد الغذائية المصدرة بلغ 3,770 شحنة، بوزن حوالي 200,000 طن، وهذا يمثل زيادة قدرها 12,000 طن مقارنة بالأسبوع السابق، مما يبرز الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المصرية في الخارج.
في حين جاءت هذه الصادرات من 1,415 شركة تصدير، تغطي مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك 623 نوعًا من الدقيق والخضروات ومنتجات غذائية متنوعة، ويعكس هذا التنوع قدرة مصر على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، بينما يعزز دورها كلاعب رئيسي في تجارة المنتجات الزراعية الدولية.
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