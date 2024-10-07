فيسبوك يهدف لجذب المزيد من المستخدمين الشباب لمنافسة تيك توك و إنستغرام

(MENAFN
) يسعى فيسبوك لجذب المزيد من المستخدمين الشباب لمنافسة منصات مثل تيك توك وإنستغرام، حيث يقضي الجيل الجديد معظم وقته، ولتحقيق ذلك، أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، عن مجموعة من التحديثات التي تركز على تعزيز التواصل المجتمعي، المحتوى المرئي، والمجموعات، وبعد أن كان فيسبوك يهدف في الأصل لربط المستخدمين مع العائلة والأصدقاء، يتجه الآن نحو مساعدة المستخدمين على توسيع شبكاتهم وبناء علاقات جديدة، بما يتناسب مع استخدامات الشباب الحالية، وتظهر الأبحاث أن 33 بالمئة فقط من المراهقين يستخدمون فيسبوك، مقارنة بـ71 بالمئة في 2014.
كما تشير الدراسات إلى أن الشباب يلجؤون إلى فيسبوك عند حدوث تغييرات كبيرة في حياتهم، مثل الانتقال إلى مدينة جديدة أو دخول مرحلة الأبوة، حيث يستخدمون ميزات مثل "ماركيت بليس" لشراء مستلزمات المنزل والانضمام إلى مجموعات، ومع ذلك، تقوم ميتا بتعديل استراتيجيتها لجعل المنصة أكثر جاذبية للشباب، من خلال إطلاق تبويبين جديدين، "المحلي" و"استكشاف"، واللذان يجري اختبارهُما في مدن مختارة.
كذلك تشير أبحاث ميتا إلى أن الشباب يقضون حوالي 60 بالمئة من وقتهم على فيسبوك في مشاهدة الفيديوهات، وأكثر من نصفهم يشاهدون "ريلز" يوميًا، وللاستفادة من هذا الاتجاه، ستطلق ميتا تبويب فيديو مُحدّث يجمع الفيديوهات القصيرة والمباشرة والطويلة في مكان واحد، بهدف تحسين تجربة المشاهدة وجذب المستخدمين الشباب.
في حين شهدت ميزة المواعدة في فيسبوك زيادة في الاستخدام بنسبة 24 بالمئة سنويًا، ما يؤكد اهتمام الشباب المتزايد بالمنصة، وتواصل ميتا تطوير ميزات فيسبوك لجذب هذا الجمهور وسط منافسة شديدة من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
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