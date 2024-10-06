(كونا) تطلق رسميا تطبيقها و(مرصد التحقق من الأخبار) وتكرم الفائزين بمسابقتها للتميز الصحفي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 10 (كونا) -- أطلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "رسميا" اليوم الأحد تطبيقها الإخباري على الهواتف الذكية و(مرصد كونا للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات).
جاء ذلك في احتفالية خاصة أقيمت بمقر (كونا) تزامنا مع الذكرى الـ48 لإنشائها وشهدت تكريم الفائزين بمسابقتها للتميز الصحفي.
وفي كلمة خلال الحفل قالت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم إن (كونا) سعت على مر العقود الأربعة الماضية إلى أن تكون منارة للإعلام الرسمي الحكومي وأسهمت في إيصال الصورة الإيجابية لدولة الكويت إلى دول العالم.
وأوضحت الدكتورة السالم أن (كونا) هي المصدر الرئيسي للأخبار المتعلقة بدولة الكويت في الوطن العربي والعالم منوهة بالدور الكبير للوكالة في توثيق تاريخ البلاد.
وأكدت حرص (كونا) على التحلي بالمصداقية والدقة والموضوعية وهي "القيم الرئيسية لعمل الوكالة".
وذكرت أن مسيرة (كونا) المتواصلة تعد امتدادا لرؤساء ومديرين سابقين أسهموا في نشأة وتأسيس الوكالة وتطورها و"ما نحن إلا امتداد لهم" مشيدة بدور جميع العاملين في مختلف قطاعات (كونا) الذين يعملون على مدار الساعة لتقديم خدمات متميزة بالشكل اللائق.
وأعلنت الدكتورة السالم إطلاق "تطبيق كونا الإخباري" الذي يعد "خطوة رائدة نحو تقديم خدمات (كونا) بطريقة أسهل" كما أعلنت الانطلاقة الرسمية لـ (مرصد كونا للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات).
من جانبه قام رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) محمد البحر بتكريم الفائزين في مسابقة كونا للتميز الصحفي (2023 - 2024) وهم الزملاء فهد السعيد عن فئة (أفضل لقاء صحفي) ومحمد أبو بكر عن فئة (أفضل تحقيق صحفي) وخلود العنزي عن فئة (أفضل تقرير صحفي).
من جهتها قدمت عضو فريق تطبيق كونا الإخباري الزميلة دانة البلهان عرضا مرئيا حول التطبيق الذي يتضمن خصائص ومميزات متنوعة تشمل عرض آخر وأهم الأخبار المحلية والعالمية بفروعها ويصنفها بطريقة تساعد المتصفح على البحث والقراءة بشكل سلس علاوة على حفظها ومشاركتها لمزيد من التفاعل كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي من الاستماع إلى الأخبار.
شهد الحفل الذي قدمه الزميل ناصر الخمري شخصيات إعلامية ومهتمون بالشأن الإعلامي ومنتسبو (كونا) وسط أجواء تسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف الإعلامية وتبادل الخبرات والمعرفة.
(النهاية)
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