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(كونا) تطلق رسميا تطبيقها و(مرصد التحقق من الأخبار) وتكرم الفائزين بمسابقتها للتميز الصحفي

10/6/2024 11:44:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- أطلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "رسميا" اليوم الأحد تطبيقها الإخباري على الهواتف الذكية و(مرصد كونا للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات).
جاء ذلك في احتفالية خاصة أقيمت بمقر (كونا) تزامنا مع الذكرى الـ48 لإنشائها وشهدت تكريم الفائزين بمسابقتها للتميز الصحفي.
وفي كلمة خلال الحفل قالت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم إن (كونا) سعت على مر العقود الأربعة الماضية إلى أن تكون منارة للإعلام الرسمي الحكومي وأسهمت في إيصال الصورة الإيجابية لدولة الكويت إلى دول العالم.
وأوضحت الدكتورة السالم أن (كونا) هي المصدر الرئيسي للأخبار المتعلقة بدولة الكويت في الوطن العربي والعالم منوهة بالدور الكبير للوكالة في توثيق تاريخ البلاد.
وأكدت حرص (كونا) على التحلي بالمصداقية والدقة والموضوعية وهي "القيم الرئيسية لعمل الوكالة".
وذكرت أن مسيرة (كونا) المتواصلة تعد امتدادا لرؤساء ومديرين سابقين أسهموا في نشأة وتأسيس الوكالة وتطورها و"ما نحن إلا امتداد لهم" مشيدة بدور جميع العاملين في مختلف قطاعات (كونا) الذين يعملون على مدار الساعة لتقديم خدمات متميزة بالشكل اللائق.
وأعلنت الدكتورة السالم إطلاق "تطبيق كونا الإخباري" الذي يعد "خطوة رائدة نحو تقديم خدمات (كونا) بطريقة أسهل" كما أعلنت الانطلاقة الرسمية لـ (مرصد كونا للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات).
من جانبه قام رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) محمد البحر بتكريم الفائزين في مسابقة كونا للتميز الصحفي (2023 - 2024) وهم الزملاء فهد السعيد عن فئة (أفضل لقاء صحفي) ومحمد أبو بكر عن فئة (أفضل تحقيق صحفي) وخلود العنزي عن فئة (أفضل تقرير صحفي).
من جهتها قدمت عضو فريق تطبيق كونا الإخباري الزميلة دانة البلهان عرضا مرئيا حول التطبيق الذي يتضمن خصائص ومميزات متنوعة تشمل عرض آخر وأهم الأخبار المحلية والعالمية بفروعها ويصنفها بطريقة تساعد المتصفح على البحث والقراءة بشكل سلس علاوة على حفظها ومشاركتها لمزيد من التفاعل كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي من الاستماع إلى الأخبار.
شهد الحفل الذي قدمه الزميل ناصر الخمري شخصيات إعلامية ومهتمون بالشأن الإعلامي ومنتسبو (كونا) وسط أجواء تسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف الإعلامية وتبادل الخبرات والمعرفة.
(النهاية)

ش ه د / ف ر / م ص ع


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