أين ستنتهي حرب إسرائيل متعددة الجبهات؟‏ قد لا يكون هناك يوم تال أفضل‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

داليا داسا كاي*‏ - (فورين أفيرز) 2/10/2024

بعد عام من الحرب، ثمة احتمال حقيقي لعدم وجود "يوم تالٍ" أفضل في غزة أو في بقية المنطقة. والحديث في واشنطن عن الاستفادة من وفاة نصر الله وضعف إيران في "إعادة تشكيل" الشرق الأوسط يعود إلى المعتقدات المضللة نفسها التي كانت الدافع وراء الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 الذي خلف آثارًا كارثية. إن استمرار الصراع العسكري يضر بالمنطقة، ويضر بالمصالح الأميركية. ومن دون تغيير في الحكومة الإسرائيلية الحالية، يمكن أن تتحرك إسرائيل وجيرانها نحو يوم مختلف تمامًا.‏



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أشّر اغتيال إسرائيل الأسبوع الماضي لزعيم "حزب الله"، حسن نصر الله، على لحظة تحول في الشرق الأوسط. في عهد نصر الله، أصبح "حزب الله"‏‏ ‏‏أقرب حليف لإيران وقوة ردع حاسمة، والركيزة الأساسية لـ"محور المقاومة" في طهران. وكان موته ضربة قاسية وصادمة -ليس لـ"حزب الله" فقط، ولكن لتحالف القوى المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة أيضًا. بالنسبة لإسرائيل، كان القتل تصعيداً منطقياً، ولو أنه جريء، على سُلم التصعيد. وفي الأسبوع الماضي، اتخذت إسرائيل الخطوة التالية -بدء غزو بري للبنان أطلق العنان لهجوم واسع النطاق على "حزب الله"- كل هذا بينما تواجه انتقامًا مباشرًا جديدًا من إيران، مع إطلاق ما يقرب من 200 صاروخ باليستي على إسرائيل قبل أيام.‏

منذ الهجوم القاسي الذي شنته "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) قبل عام تقريبًا، أظهرت إسرائيل باستمرار استعدادًا لتحمل قدر أكبر من المخاطر في حربها ضد داعمي "حماس" الإقليميين، بمن فيهم إيران و"حزب الله". وخلال العام الماضي، استهدفت إسرائيل قادة في كل من "حزب الله" و"الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، مما أسفر عن القتل المنهجي لمئات من كبار الناشطين. وأدى ذلك إلى إضعاف مطرد لموقف "حزب الله" وإيران، ما يعني أنه على الرغم من أن كليهما سيحافظان على خوض صراع منخفض المستوى، فإن أياً منهما لا يريد حربًا واسعة النطاق مع إسرائيل. وشجعت الديناميات المحلية العمليات الإسرائيلية أيضًا. فقد أصبح العديد من الإسرائيليين يشعرون بأن عودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) لن تكون مقبولة. وكان أحد الدروس الرئيسية المستخلصة من الهجمات هو أن إسرائيل لم تعد قادرة على تحمل مجرد إدارة واحتواء التهديدات على حدودها. سوف تحتاج إلى تحقيق انتصارات عسكرية حاسمة -بغض النظر عن التكاليف.‏

‏وهكذا أصبح القادة الإسرائيليون متحمسين للغاية ولديهم حافز كبير لاستعادة الردع المحطم للبلاد وهالة المناعة التي اخترقها هجوم "حماس". وبسبب عجزها عن إلحاق الهزيمة النهائية بـ"حماس" في غزة، قد ترى إسرائيل المزيد من الفرص في القتال ضد "حزب الله" وإيران. وقد أمضى جيشها سنوات في التحضير للقتال على الجبهة الشمالية. وكما أظهرت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في إيران ولبنان، فإن أجهزة استخباراتها اخترقت على نطاق واسع شبكات كل من إيران و"حزب الله".‏

‏في البيئة التصعيدية الحالية، من غير المرجح أن تنجح الجهود الأميركية والدولية لتشجيع التوصل إلى تسوية دبلوماسية للحرب في لبنان أو غزة، حتى في الوقت الذي أصبحت فيه الدعوات إلى وقف إطلاق النار أكثر إلحاحًا في مواجهة المواجهة المباشرة الجديدة بين إسرائيل وإيران. لكنّ إسرائيل لا تسعى في الوقت الراهن إلى الخروج بسلوك الطريق الدبلوماسي؛ إنها تبحث عن النصر الكامل. تضاف إلى الحسابات الاستراتيجية اعتبارات سياسية تربط البقاء السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستمرار الحروب التي يبدو أنها تعزز شعبيته واستقرار تحالفه الحاكم.‏

‏كان نصر الله عدوا مميتًا، وابتهج الإسرائيليون -وكثيرون غيرهم في المنطقة- بوفاته. ويؤيد العديد من الإسرائيليين التصدي لـ"حزب الله" وإضعافه في لبنان. وحتى قادة المعارضة يفضلون العمليات البرية الإسرائيلية الجارية حالياً. ولكن بمجرد أن تتلاشى حالة النشوة -وهو ما قد يحدث بسرعة أكبر مما كان متوقعًا، حيث أجبرت هجمات إيران و"حزب الله" رداً على مقتل نصر الله الإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد على الإقامة في الملاجئ- فإنهم قد يبدأون في سؤال قادتهم عما يعنيه النصر حقاً. إذا كان النصر تصعيدًا ونجاحات عسكرية تكتيكية ضد "حزب الله" وإيران، فإن إسرائيل نجحت في ذلك مُسبقًا. لكن هذا انتصار سريع الزوال. وهو يأتي بتكاليف وينطوي على نتائج لا يمكن التنبؤ بها، ويبدو منفصلاً عن أي زخم جدي نحو السلام مع الفلسطينيين -أخطر تحد وجودي لإسرائيل.‏

بعد عام من الحرب، ثمة احتمال حقيقي لعدم وجود "يوم تالٍ" أفضل في غزة أو في بقية المنطقة. والحديث في واشنطن عن الاستفادة من وفاة نصر الله وضعف إيران في "إعادة تشكيل" الشرق الأوسط يعود إلى المعتقدات المضللة نفسها التي كانت الدافع وراء الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 الذي خلف آثارًا كارثية. إن استمرار الصراع العسكري يضر بالمنطقة، ويضر بالمصالح الأميركية. ومن دون تغيير في الحكومة الإسرائيلية الحالية، يمكن أن تتحرك إسرائيل وجيرانها نحو يوم مختلف تمامًا بعد ذلك: إعادة الاحتلال الإسرائيلي لغزة -وربما حتى لجنوب لبنان- فضلاً عن تعزيز السيطرة على الضفة الغربية، إن لم يكن ضمها. وليست هذه وصفة للنصر، وإنما للحرب الدائمة.‏

‏الحرب كانت قيد التكوين

‏كانت المخاطر من أن حرب غزة يمكن أن تشعل صراعاً إقليمياً أوسع، بما في ذلك مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، واضحة منذ البداية. سرعان ما دخل "حزب الله" المعركة، على الرغم من أنه ربما لم يفعل بالقدر الذي كانت تريده "حماس". في عرض للتضامن، بدأ "حزب الله" في شن هجمات عبر الحدود على شمال إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب، وردت إسرائيل بهجمات مضادة اتسع نطاقها باطراد. وأدى تصاعد العنف إلى تشريد عشرات الآلاف من المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين على جانبي الحدود.‏

‏تشبث الكثيرون بوهم أن الصراع على الجبهة الشمالية يمكن احتواؤه لأنه لا يوجد طرف يريد حربًا واسعة النطاق. قصر "حزب الله" هجماته إلى حد كبير على أهداف قريبة من الحدود، كانت ضمن قواعد الاشتباك المقبولة التي وضعها الحزب مع إسرائيل بعد حربهما الأخيرة في العام 2006. ولكن مع استمرار القتال في غزة، تجاوزت كل من إسرائيل و"حزب الله" الخطوط الحمراء بهجمات وصلت إلى عمق الأراضي الإسرائيلية واللبنانية وعرَّضت المدنيين للخطر. وارتفع عدد الضحايا، لكنه بقي عند مستوى أوحى بأن الصراع ما يزال من الممكن احتواؤه.‏

‏مع ذلك، كان خطر اندلاع حرب واسعة النطاق ماثلاً دائمًا بإحدى طريقتين. الأولى هو احتمال حدوث سوء التقدير -أن يؤدي هجوم يشنه أحد الطرفين إلى إيقاع خسائر غير متوقعة ويجبر الطرف الآخر على الانخراط في حرب غير مرغوب فيها. وكان هذا الخطر واضحًا مع الهجوم الإسرائيلي في أوائل نيسان (أبريل) على منشأة دبلوماسية إيرانية في دمشق أسفر عن مقتل بعض من كبار القادة الإيرانيين. وقد اعترفت إسرائيل بأنها أخطأت في حساباتها، معتقدة أن الهجوم لن يثير رداً إيرانياً. لكنه استفز إيران إلى الرد. وشنت إيران أول هجوم صاروخي مباشر لها على إسرائيل. وتمكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من صد الضربة واحتوائها بسرعة، لكن الحادثة أظهرت كيف يمكن أن يتسبب سوء التقدير بالتصعيد بسرعة، كما أنها مهدت الطريق للصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي الذي يتكرر اليوم.‏

‏كان المسار المحتمل الآخر نحو اندلاع حرب واسعة النطاق هو حدوث تغيير في الحسابات الاستراتيجية -أن ترى إحدى القوى المعنية قيمةً في خوض حرب أكبر من تجنبها. وكانت هذه هي العقلية التي دفعت إسرائيل إلى تصعيد هجومها على "حزب الله" في لبنان. وعلى الرغم من أنه بدا أن إيران و"حزب الله" يعتقدان أن صراعًا منخفض المستوى مع إسرائيل يمكن التحكم فيه طالما كانت إسرائيل منشغلة بغزة، كانت حسابات إسرائيل قد تغيرت بالفعل مع تحوُّل انتباهها بشكل متزايد نحو الشمال خلال الصيف.‏

‏عندما يأتي الأمر إلى الشمال، ثمة إجماع في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية وعبر أطيافها السياسية أكثر بكثير مما يتوفر في النقاش حول كيفية التعامل مع غزة والرهائن المتبقين. بعد هجمات "حماس"، لم يعد الاعتماد على الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية لحماية البلاد من ترسانة "حزب الله" الضخمة كافيًا، ولن يكون كافيًا للسماح للإسرائيليين النازحين بالعودة إلى ديارهم في الشمال. ولم تستطع إسرائيل تحمل وجود "حزب الله" نشطًا على حدودها، ورفضت فكرة أن الصفقات الدبلوماسية التي اقترحها الأميركيون أو الفرنسيون ستردع وحدها الهجمات المستقبلية وتجبر "حزب الله" على التراجع بما يكفي. بالإضافة إلى ذلك، قدرت إسرائيل أن "حزب الله" -وإيران من خلفه، بالتأكيد- كان مترددًا في الذهاب بعيدًا في صراعه العسكري مع إسرائيل. وهكذا، حسبت إسرائيل أنها يمكن أن تستفيد من نصب كمين لكلا الخصمين من دون مواجهة انتقام كبير، وهو تقييم يبدو الآن أنه كان مفرطًا في الطموح. كما لم تتوقع إسرائيل مواجهة الكثير من المقاومة من حلفائها، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً قليلة، إن وجدت من الأساس، على النشاط العسكري الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). ويبدو أن هذا التوقع قد صمد: فقد واصلت الولايات المتحدة دعمها العسكري الكامل لإسرائيل في الوقت الذي توسع فيه حملتها إلى لبنان وتواجه هجمات جديدة من إيران.‏

قبل الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، أشارت إسرائيل إلى أنها تخطط لتنفيذ عملية عسكرية محدودة فقط في لبنان وليس احتلال جنوب لبنان مرة أخرى. ولكن لا توجد أي ضمانات بأن الحرب ستبقى محدودة أو قصيرة، استنادًا إلى تاريخ الحروب بين البلدين وبالنظر إلى المقاومة المحتملة التي ستواجهها إسرائيل من "حزب الله"، حتى في حالته المتضائلة، الآن بعد أن شرعت في غزو الأراضي اللبنانية. ومع وجود المواجهة الإيرانية الإسرائيلية المباشرة كخلفية، يمكن أن تشتد جبهة الحرب اللبنانية أكثر.‏

‏ربما لم تكن إسرائيل تقصد تفجير أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي وزعها "حزب الله" على أعضائه في منتصف أيلول (سبتمبر) كأول ضربة في حرب ثانية. ولكن، بطريقة أو بأخرى، كانت إسرائيل مصممة على تغيير المعادلة مع "حزب الله". والسؤال الآن هو: ما الشوط إلى الذي تخطط إسرائيل لقطعه. إذا كانت غزة لتشكل دلالة، فإن لبنان وشعبه قد يواجهان أسابيع شاقة في المستقبل. وقد نزح مليون لبناني مسبقًا في بلد يزيد عدد سكانه قليلاً عن خمسة ملايين نسمة.‏

الهدف التالي؟‏

‏واجهت إيران معضلة في كيفية الرد على مقتل نصر الله وضرب إسرائيل لـ"حزب الله". ويشير قرارها بتأجيل الرد الفوري على مقتل الزعيم السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في أواخر تموز (يوليو)، إلى درجة من الحذر والاهتمام المستمر بتجنب نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقًا. وعلى الرغم من كل عدائهم لإسرائيل، يقدر القادة الإيرانيون بقاءهم قبل كل شيء ويفهمون أن حربًا مباشرة مع إسرائيل -حرب يمكن أن تشمل الولايات المتحدة- قد تهدد هذا البقاء. وقد انخرطت إيران وإسرائيل لأكثر من عقد من الزمان في ما تسمى بـ"حرب الظل" التي تميزت بالاغتيالات والتخريب والهجمات الإسرائيلية المتعددة على البنية التحتية النووية والعسكرية الإيرانية. وكانت المرة الوحيدة التي هاجمت فيها إيران إسرائيل علنًا وبشكل مباشر قد حدثت في نيسان (أبريل) الماضي، في ما تبين أنه كان محاولة فاشلة لاستعادة الردع الإيراني مع توسع الحرب في غزة.‏

‏لكن الهجمات الإسرائيلية القوية خلال الشهرين الماضيين، من قتل هنية إلى هجمات أجهزة النداء في لبنان واغتيال نصر الله، زادت من الضغط داخل إيران للرد بقوة أكبر لإصلاح صورتها بين شركائها في المحور وإنهاء سلسلة انتصارات إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي تضمنت ضربات إسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن. وربما قدّر قادة طهران أيضًا أن إسرائيل، بغض النظر عن طريقة ردهم، مستعدة لمهاجمة إيران مباشرة، بتشجيع من حالة "حزب الله" الذي تم إضعافه، والذي كان الرادع الإيراني الأكثر فتكًا ضد إسرائيل. في الواقع، أصدر نتنياهو بيانًا مصورًا موجهًا إلى الشعب الإيراني (باللغة الإنجليزية) في 30 أيلول (سبتمبر)، قال فيه بشكل قاطع: "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه".‏

‏نتيجة لذلك، على الرغم من المخاطر وبعد نقاش داخلي كبير ومهم بلا شك، أوفت طهران بتعهدها بالرد، وأطلقت صواريخها على إسرائيل للمرة الثانية في 1 تشرين الأول (أكتوبر). وأعطت إخطارًا قبل الهجوم بفترة أقل من تلك التي أعطتها في هجوم نيسان (أبريل). وشملت أهدافها هذه المرة منشآت عسكرية في مناطق مكتظة بالسكان في إسرائيل. وكما كان الحال من قبل، نجح نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي -بمساعدة عسكرية أميركية- في صد الهجوم، مما حد من الأضرار وضمن عدم وقوع إصابات بين الإسرائيليين. وأعلن نتنياهو أن إيران "ستدفع" ثمن الهجوم، ووعد مسؤولون أميركيون بعواقب وخيمة على إيران. وبالنظر إلى الطبيعة المباشرة للضربة الإيرانية وتوسيع قائمة الأهداف الإسرائيلية، فإن الانتقام الإسرائيلي شبه مؤكد. لكنّ ما هو أقل تأكيدًا هو ما إذا كانت هذه الجولة الجديدة من المواجهة الإيرانية الإسرائيلية المباشرة ستنتهي بالسرعة التي انتهى بها تبادل الضربات في نيسان (أبريل).‏

‏مع تدهور حالة محور وكيل إيران، قد تقرر إسرائيل اغتنام الفرصة لضرب المنشآت النووية الإيرانية أو زيادة استهداف قادة الحرس الثوري الإيراني، أو حتى القادة السياسيين الإيرانيين. وهناك أيضًا أسباب منطقية تجعل إسرائيل تقصر ردها على ضربة أخرى محسوبة موجهة ضد إيران، كما فعلت في نيسان (أبريل)، مما يسمح للجانبين بإعلان النصر والتراجع عن حافة الهاوية. ومن المرجح أن تكون مقاومة الولايات المتحدة لتوسيع الحرب كبيرة أيضًا. وقد هددت قوات الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق بالفعل باستهداف الأفراد الأميركيين إذا تدخلت الولايات المتحدة، ومن المؤكد أن إدارة بايدن لا تسعى إلى حرب مباشرة مع إيران. وقد تفضل إسرائيل على أي حال العودة إلى تكتيكات حرب الظل، مستفيدة من الضعف الذي أصاب حالة إيران. ومع ذلك، فإن المناخ التصعيدي الحالي ونتائج الحرب التي لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان تعني أنه لا يمكن استبعاد أي شيء.‏

في الحقيقة، يتكهن بعض المحللين بأن إيران يمكن أن ترد على تدهور شبكة تحالفها وتعوض عن ضعفها العسكري التقليدي من خلال التحرك نحو تسليح برنامجها النووي. لكنَّ من المرجح أن يتم الكشف عن مثل هذه الخطوة الجذرية، ولن تؤدي سوى إلى زيادة خطر وقوع هجمات إسرائيلية أكثر حدة وشمولاً على البلاد.‏

‏يوم تالٍ يزداد قتامة‏

‏كانت إسرائيل على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى لإضعاف "حزب الله" وإيران، وقد خطت بالفعل خطوات كبيرة على تلك الجبهات. لكن الحرب في غزة وزيادة العسكرة في الضفة الغربية تثيران تساؤلاً حول المدى الذي تستعد إسرائيل للذهاب إليه في الأراضي الفلسطينية. ويشير العام الماضي إلى أن حكومة نتنياهو لا تهدف إلى ما يقل عن خلق واقع جديد على جميع حدود إسرائيل.‏

‏كان صانعو السياسات والمحللون عاكفين على التخطيط لـ"اليوم التالي" منذ بدء الحرب. وأعربوا عن أملهم في أن تنبثق الفرصة من المأساة. قد تساعد الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الإسرائيليين والفلسطينيين أخيرًا على التوصل إلى تفاهم وإعادة بناء الضفة الغربية وغزة بعد سنوات من الإهمال. ويمكن أن تكون فداحة المعاناة والخسارة تذكرة قاسية -لكنها فعالة- بأنه لا يمكن تجاهل هذا الصراع، وأنه سيعيث فسادًا -ليس فقط في أحوال الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن أيضًا في جميع أنحاء المنطقة بأسرها، وبطرق من شأنها أن تمس كل ركن من أركان العالم. وقد أعرب الساسة والمحللون عن أملهم في أن يثبت الوضع الناشئ أن النتيجة الوحيدة المقبولة هي إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق يمكن أن يكسر دورات العنف التي لا نهاية لها.‏

‏من المفجع، وإن لم يكن غير متوقع، أن رؤية يوم تالٍ سلمي ومزدهر تبتعد الآن أكثر من أي وقت مضى. وبدلاً من ذلك، فإن الصورة هي استمرار القتال، وارتفاع عدد القتلى، والدمار المادي الكارثي، والنزوح الجماعي، والظروف الإنسانية القاسية. وفي الوقت نفسه، ما يزال الرهائن الإسرائيليون المتبقون الذين لم تقتلهم "حماس" يقبعون في الأنفاق تحت غزة.‏

وراء هذه الأحداث الكارثية الحالية تكمن نتيجة أطول أجلًا لم تكن حتمية بأي حال من الأحوال. يمكن للخيارات التي يتخذها نتنياهو وائتلافه الحاكم المتطرف الآن أن تنقض عقودًا من الجهود التي بذلها رؤساء الوزراء الإسرائيليون السابقون، إسحاق رابين وإيهود باراك وأرييل شارون، لفك ارتباط إسرائيل بالأراضي الفلسطينية. في غزة، ما تزال القوات الإسرائيلية راسخة بعمق، وتحافظ على سيطرتها في ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر وتستعد لوجود عسكري طويل الأمد. وفي الضفة الغربية، يستمر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي تحميه قوات الدفاع الإسرائيلية ويشجعه وزراء إسرائيليون يطمحون إلى السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية. وقد ازدادت في الأشهر الأخيرة غارات جيش الدفاع الإسرائيلي على المدن الفلسطينية، مثل الغارات واسعة النطاق التي يشنها في جنين وطولكرم، بينما تضعف سيطرة السلطة الفلسطينية. وقد بدأ تحرك بري إسرائيلي إلى لبنان، ويناقش القادة والمحللون الإسرائيليون إمكانية إعادة إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، على غرار تلك التي أنشأتها إسرائيل بعد غزوها للبنان في العام 1982 واستمرت حتى انسحاب إسرائيل من جانب واحد في العام 2000.‏

‏إذا استمرت هذه العمليات، فقد ينتهي الأمر بإسرائيل، عن قصد أو كأمر واقع، إلى إعادة احتلال أجزاء من -أو كل غزة، والضفة الغربية، بل وحتى جنوب لبنان. وغني عن القول إن هذا سيكون يومًا أكثر قتامة بكثير مما تصور الكثيرون. لكنه احتمال حقيقي ينطوي على تداعيات وخيمة محتملة. من شأن إعادة الاحتلال أن تهدد أمن إسرائيل على المدى الطويل، وتسحق تطلعات الفلسطينيين إلى الاستقلال والكرامة، وتزعزع استقرار المنطقة بأسرها.‏

‏لحظة قرار مصيري‏

‏سوف يؤدي إضعاف إسرائيل لـ"حزب الله" إلى تعميق اعتقاد راسخ مسبقًا بين العديد من القادة الإسرائيليين والشعب الإسرائيلي بأن القوة العسكرية فقط هي التي يمكن أن تجعلهم آمنين. وبعد صدمة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ومع صعود القادة الدينيين القوميين في إسرائيل، قد يستنتج الإسرائيليون أيضًا أن الاستيلاء على الأراضي هو أفضل طريقة لتأمين بلادهم. ويبدو أن الصيغة التي كانت تقود الدبلوماسية الإسرائيلية منذ معاهدة إسرائيل مع مصر في العام 1979 -الأرض مقابل السلام- قد فقدت مصداقيتها. في ذلك الوقت، وافقت إسرائيل على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء مقابل تطبيع العلاقات الثنائية. ولكن، مع هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الذي جاء من غزة التي كانت إسرائيل قد احتلتها أيضًا في السابق، بدا أن السيطرة على الأرض تكتسب مرة أخرى قيمة أكبر كاستراتيجية دفاعية. لم تكن الأسوار ذات التقنية العالية كافية لإبعاد الإسرائيليين عن الأذى. ولا شك أن الدفاع الصاروخي والبنية التحتية للدفاع المدني تحد من الضرر الذي يمكن أن يُلحقه خصم، ولكن من دون نقل المعركة إلى العدو وإعادة احتلال الأرض، كما يجادل بعض قادة إسرائيل اليوم، لن تكون إسرائيل آمنة.‏

يبدو أن مثل هذه النهاية للعبة تصبح أكثر احتمالاً يومًا بعد يوم. لكنها لا يمكن أن تحقق الأمن الذي تسعى إليه إسرائيل على المدى الطويل. بدلاً من ذلك، سوف تترك إسرائيل حبيسة دائرة من الحرب والعزلة العالمية، وسوف تجر الولايات المتحدة معها أيضًا. تحتاج إسرائيل إلى زعيم يعيد النظر في التعريف الحالي للنصر، معترفًا بأن النصر الحقيقي غير ممكن من دون سلام. لا يتعين على المرء أن يكون مؤمنًا بـ"شرق أوسط جديد" حيث تكون إسرائيل مقبولة بالكامل، وتتاجر وتتعامل مع جيرانها، لتقدير أن هناك مساراً مختلفاً وواقعياً للمضي قدمًا. وهذا الطريق ليس طريق الاحتلال الدائم والحرب الدائمة. ولكن في الوقت الراهن، هذا الطريق الأخير هو المسار الذي تسلكه إسرائيل.‏



*داليا داسا كاي Dalia Dassa Kaye: أكاديمية أميركية وخبيرة بارزة في العلوم السياسية. شغلت منصب مديرة مركز السياسات العامة للشرق الأوسط في مؤسسة راند وشغلت منصب باحثة في مركز ويلسون مع برنامج الشرق الأوسط خلال الفترة 2020-2021. وهي الآن زميلة رفيعة في مركز بوركل للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجيلوس.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Where Will Israel's Multifront War End?: There May Not Be a Better Day After