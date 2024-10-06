بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي ألبا تطلق حملة توعية بسرطان الثدي وتؤكد اهتمامها بصحة ورفاه موظفاتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تماشيًا مع التزامها المستمر بصحة ورفاه قواها العاملة، أطلقت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) حملة للتوعية بسرطان الثدي تمتد طوال شهر أكتوبر الجاري.
وانطلقت فعاليات الحملة بتاريخ 3 أكتوبر 2024 من خلال محاضرة ألقتها استشارية طب العائلة ورئيسة قسم البرامج بإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة حبيل في قاعة الواحة، وذلك بحضور موظفات الشركة. وبُثت المحاضرة على المنصة الافتراضية إلى جميع الموظفين وأفراد عائلاتهم. وشهدت المحاضرة حضور الإدارة التنفيذية لشركة البا متمثلة في الرئيس التنفيذي للعمليات الإنتاجية د. عبدالله حبيب، الذي قدم درعًا تذكارية للدكتورة فاطمة حبيل في ختام الفعالية.
تهدف الحملة إلى زيادة الوعي حول مسببات سرطان الثدي وطرق التشخيص والوقاية والعلاج، وتشتمل على مجموعة من الفعاليات الأخرى المخصصة لموظفات الشركة حول مواضيع الصحة العامة والصحة النفسية، فضلاً عن الفحوصات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والعديد من المستشفيات الخاصة.
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