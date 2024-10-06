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بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي ألبا تطلق حملة توعية بسرطان الثدي وتؤكد اهتمامها بصحة ورفاه موظفاتها

10/6/2024 8:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بصحة‭ ‬ورفاه‭ ‬قواها‭ ‬العاملة،‭ ‬أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭) ‬حملة‭ ‬للتوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬تمتد‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وانطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬الحملة‭ ‬بتاريخ‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬ألقتها‭ ‬استشارية‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬ورئيسة‭ ‬قسم‭ ‬البرامج‭ ‬بإدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬حبيل‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الواحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬موظفات‭ ‬الشركة‭. ‬وبُثت‭ ‬المحاضرة‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬الافتراضية‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلاتهم‭. ‬وشهدت‭ ‬المحاضرة‭ ‬حضور‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لشركة‭ ‬البا‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬حبيب،‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬درعًا‭ ‬تذكارية‭ ‬للدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬حبيل‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الفعالية‭.‬

تهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬مسببات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وطرق‭ ‬التشخيص‭ ‬والوقاية‭ ‬والعلاج،‭ ‬وتشتمل‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأخرى‭ ‬المخصصة‭ ‬لموظفات‭ ‬الشركة‭ ‬حول‭ ‬مواضيع‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭.‬

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