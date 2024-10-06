وزارة التربية تحتفي بالمعلمين في يومهم العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، من رعاية للمسيرة التعليمية، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن الوزارة مستمرة في تحسين أوضاع المعلمين، وإتاحة المزيد من فرص الترقي الوظيفي أمامهم، وبذل كل ما من شأنه تعزيز مكانتهم واحترامهم وتقديرهم في المجتمع.
جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها الوزير خلال احتفال وزارة التربية والتعليم بمناسبة يوم المعلم العالمي، والذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة من مختلف القطاعات، وأكثر من 400 معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة، ولفيف من المدعوين.
وعرض الوزير ضمن كلمته أسماء أكثر من 130 معلماً ومعلمة من مختلف التخصصات، تمت ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز فرص التطور الوظيفي للمعلمين.
وقال: «ونحن نحتفل بهذه المناسبة السنوية، لا يسعني إلا أن أقف معكم احتراماً وتبجيلاً للدور الذي يقدمه المعلم البحريني في أداء رسالته النبيلة وخدمة الوطن العزيز، وهي فرصة لاستذكار جهود رواد التعليم في المملكة، الذين تربت على أيديهم أجيال من الكوادر التي أسهمت ولا تزال في رفد المسيرة التنموية الوطنية».
وقد تضمن الحفل عدداً من الفقرات التمثيلية والغنائية بمشاركة عدد من طلبة المدارس والأوركسترا المدرسية.
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