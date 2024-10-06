Monday, 07 October 2024 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة التربية تحتفي بالمعلمين في يومهم العالمي

10/6/2024 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬للمسيرة‭ ‬التعليمية،‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أوضاع‭ ‬المعلمين،‭ ‬وإتاحة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الترقي‭ ‬الوظيفي‭ ‬أمامهم،‭ ‬وبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتهم‭ ‬واحترامهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي،‭ ‬والذي‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬معلم‭ ‬ومعلمة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬ولفيف‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭.‬

وعرض‭ ‬الوزير‭ ‬ضمن‭ ‬كلمته‭ ‬أسماء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬معلماً‭ ‬ومعلمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬تمت‭ ‬ترقيتهم‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬معلم‭ ‬أول،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للمعلمين‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬ونحن‭ ‬نحتفل‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السنوية،‭ ‬لا‭ ‬يسعني‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أقف‭ ‬معكم‭ ‬احتراماً‭ ‬وتبجيلاً‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬المعلم‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالته‭ ‬النبيلة‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬لاستذكار‭ ‬جهود‭ ‬رواد‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬الذين‭ ‬تربت‭ ‬على‭ ‬أيديهم‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬التمثيلية‭ ‬والغنائية‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والأوركسترا‭ ‬المدرسية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN06102024000055011008ID1108751226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث