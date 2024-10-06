وزارة التربية تحتفي بالمعلمين في يومهم العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أوضاع‭ ‬المعلمين،‭ ‬وإتاحة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الترقي‭ ‬الوظيفي‭ ‬أمامهم،‭ ‬وبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتهم‭ ‬واحترامهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي،‭ ‬والذي‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬معلم‭ ‬ومعلمة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬ولفيف‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭.‬

وعرض‭ ‬الوزير‭ ‬ضمن‭ ‬كلمته‭ ‬أسماء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬معلماً‭ ‬ومعلمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬تمت‭ ‬ترقيتهم‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬معلم‭ ‬أول،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للمعلمين‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬ونحن‭ ‬نحتفل‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السنوية،‭ ‬لا‭ ‬يسعني‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أقف‭ ‬معكم‭ ‬احتراماً‭ ‬وتبجيلاً‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬المعلم‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالته‭ ‬النبيلة‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬لاستذكار‭ ‬جهود‭ ‬رواد‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬الذين‭ ‬تربت‭ ‬على‭ ‬أيديهم‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬التمثيلية‭ ‬والغنائية‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والأوركسترا‭ ‬المدرسية‭.‬

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