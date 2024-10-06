البحرين تشارك في المؤتمر العربي لمديري إدارات الأحوال المدنية بتونس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربي، الذي عقد مؤخراً بمقر الأمانة بتونس، ورأس وفد المملكة الشيخ صباح بن حمد آل خليفة مدير إدارة الهوية والسجل السكاني بالهيئة، وبمشاركة وفود تمثل إدارات الأحوال المدنية في الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ومن جانبه، أكد الشيخ صباح بن حمد آل خليفة أن مشاركة مملكة البحرين ممثلة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في هذا المؤتمر، يأتي في إطار جهودها الرامية لتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول العربية الشقيقة في مجال الأحول المدنية وتبادل الخبرات بما يسهم بالدفع قدما للارتقاء بالخدمات المقدمة، والذي يسهم بتطوير العمل في إدارات الأحوال المدنية ويحقق التطلعات المنشودة.
وأوضح الشيخ صباح بن حمد آل خليفة أنه جرى خلال المؤتمر استعراض تجربة مملكة البحرين الناجحة في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية في المؤتمر السابع، وحرصها الدائم على تطوير منظومة خدماتها المقدمة من خلال توظيفها البرامج الحديثة، فضلاً عن تطويرها البرامج التقنية والأجهزة الحديثة الداعمة لجهود مكافحة عملية تزوير الوثائق، وذلك لأهمية الوثائق والبيانات المقيدة في السجلات الرسمية، لافتاً إلى أهمية التوصيات الصادرة عن المؤتمر.
والجدير ذكره أن المؤتمر استعرض تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، كما تم التأكيد خلاله على أهمية التحول الرقمي والنتائج الإيجابية جراء توفير الخدمات إلكترونياً وتسريع
الحصول على تلك الخدمات، كما دعا المؤتمر إلى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية المتطورة التي تسمح بتأمين الوثائق المدنية، بجانب دعوته إلى أهمية توحيد النماذج الأمنية العربية والأجهزة في هذا الإطار فضلاً عن أهمية تبادل الزيارات فيما بين الدول الأعضاء لتقاسم الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب الناجحة
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