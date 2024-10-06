البحرين تشارك في المؤتمر العربي لمديري إدارات الأحوال المدنية بتونس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأحول‭ ‬المدنية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬بالدفع‭ ‬قدما‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬والذي‭ ‬يسهم‭ ‬بتطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إدارات‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية‭ ‬ويحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

وأوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬استعراض‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تسيير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إدارات‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السابع،‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬خدماتها‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيفها‭ ‬البرامج‭ ‬الحديثة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تطويرها‭ ‬البرامج‭ ‬التقنية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحديثة‭ ‬الداعمة‭ ‬لجهود‭ ‬مكافحة‭ ‬عملية‭ ‬تزوير‭ ‬الوثائق،‭ ‬وذلك‭ ‬لأهمية‭ ‬الوثائق‭ ‬والبيانات‭ ‬المقيدة‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬الرسمية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التوصيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭.‬

والجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬استعرض‭ ‬تجارب‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تسيير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إدارات‭ ‬الجنسية‭ ‬والأحوال‭ ‬المدنية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬جراء‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬إلكترونياً‭ ‬وتسريع‭

‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والنظم‭ ‬المعلوماتية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بتأمين‭ ‬الوثائق‭ ‬المدنية،‭ ‬بجانب‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬النماذج‭ ‬الأمنية‭ ‬العربية‭ ‬والأجهزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتقاسم‭ ‬الخبرات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة

كلمات دالة