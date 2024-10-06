غارة إسرائيلية تستهدف شاحنات مواد إغاثية وطبية في حمص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - (أ ف ب): استهدفت غارة إسرائيلية أمس الأحد شاحنات تحمل مواد إغاثية وطبية في مصنع فارغ للسيارات الإيرانية جنوب مدينة حمص وسط سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، بعد أيّام من غارات طالت دمشق والحدود اللبنانية السورية. وقال المرصد إن طائرات إسرائيلية شنّت «غارات جوية بثلاثة صواريخ استهدفت (...) 3 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية في معمل للسيارات الإيرانية بمنطقة حسباء الصناعية» الواقعة الى الجنوب من المدينة.
وأدّت الغارة إلى إصابة ثلاثة أشخاص «من فرق الإغاثة»، وتدمير الشاحنات التي «كانت قادمة من العراق لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين المتضررين من الغارات الإسرائيلية»، وفق المرصد. من جهتها، أكد مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر خليل وقوع «عدوان جوي إسرائيلي استهدف ثلاث سيارات داخل المدينة الصناعية محملة بمواد طبية وإغاثية، والأضرار مادية»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). ومحافظة حمص هي حدودية مع لبنان.
وكثّفت إسرائيل في الأيام الماضية وتيرة استهداف نقاط قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، والتي عبرها مؤخرا عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان. وأدّت غارة اسرائيلية استهدفت فجر الجمعة منطقة المصنع في شرق لبنان، الى قطع الطريق الدولية بين لبنان وسوريا. وأتت بعد اتهام إسرائيل حزب الله باستخدام المعبر لنقل الأسلحة. كما شنّت إسرائيل مرارا في الأيام الماضية غارات جوية داخل سوريا.
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