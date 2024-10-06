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غارة إسرائيلية تستهدف شاحنات مواد إغاثية وطبية في حمص

10/6/2024 7:10:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬شاحنات‭ ‬تحمل‭ ‬مواد‭ ‬إغاثية‭ ‬وطبية‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬فارغ‭ ‬للسيارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬بعد‭ ‬أيّام‭ ‬من‭ ‬غارات‭ ‬طالت‭ ‬دمشق‭ ‬والحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬السورية‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شنّت‭ ‬‮«‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬بثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬استهدفت‭ (...) ‬3‭ ‬شاحنات‭ ‬محملة‭ ‬بالمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبية‭ ‬في‭ ‬معمل‭ ‬للسيارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بمنطقة‭ ‬حسباء‭ ‬الصناعية‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

وأدّت‭ ‬الغارة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬من‭ ‬فرق‭ ‬الإغاثة‮»‬،‭ ‬وتدمير‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬لتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬للبنانيين‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬المدينة‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬حسياء‭ ‬عامر‭ ‬خليل‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬عدوان‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬ثلاث‭ ‬سيارات‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬الصناعية‭ ‬محملة‭ ‬بمواد‭ ‬طبية‭ ‬وإغاثية،‭ ‬والأضرار‭ ‬مادية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭). ‬ومحافظة‭ ‬حمص‭ ‬هي‭ ‬حدودية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭.‬

وكثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬وتيرة‭ ‬استهداف‭ ‬نقاط‭ ‬قرب‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان،‭ ‬والتي‭ ‬عبرها‭ ‬مؤخرا‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الكثيفة‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬وأدّت‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬منطقة‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لبنان،‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬الدولية‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭. ‬وأتت‭ ‬بعد‭ ‬اتهام‭ ‬إسرائيل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬باستخدام‭ ‬المعبر‭ ‬لنقل‭ ‬الأسلحة‭. ‬كما‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭. ‬

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