كوفاسيتش يهدي هدفيه لطفله المنتظر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): أشاد الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش نجم وسط مانشستر سيتي بتحسن شخصية فريقه خلال الفوز الصعب على فولهام 3/2 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم فولهام بهدف سجله أندرياس بيريرا بعد مرور 26 دقيقة، ومنح ماتيو كوفاسيتش التعادل لأصحاب الأرض
في الدقيقة 32. وبعد مرور أقل من دقيقتين بالشوط الثاني سجل كوفاسيتش الهدف الثاني له ولفريقه ليتقدم حامل اللقب في النتيجة. وعزز البلجيكي جيريمي دوكو تفوق مانشستر سيتي بهدف ثالث في الدقيقة 82، لكن رودريجو مونيز قلص الفارق لفولهام بهدف ثان في الدقيقة 88.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة ليتمسك بوصافة جدول الترتيب، ويعوض تعثره بتعادلين متتاليين أمام نيوكاسل يونايتد وأرسنال في الجولتين الماضيتين.
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن كوفاسيتش قوله: «نعم، كانت مواجهة صعبة، مثل كل مباراة هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا توجد أي مواجهة سهلة في الدوري». وأكد: «كان من المهم كما هو الحال دائما أن نفوز وهذا يعني الكثير لأن زوجتي حامل.. لذا كان من الرائع تسجيل بعض الأهداف من أجل الطفل الصغير».
وأشار: «لا يهم من يسجل، النقاط الثلاث هي الأكثر أهمية، ونأمل الآن أن نتمكن من الاستمرار على هذا النحو».
وأكد لاعب وسط منتخب كرواتيا: «ألعب في الوقت الحالي في هذا المركز، لذا فأنا بحاجة إلى تغطية رودري. نفتقده كثيرا وأعتقد أن أي فريق سيفتقد لاعبا مثله، نتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود في حالة جيدة في أسرع وقت ممكن، لكن في الوقت الحالي علينا التكيف وبالتأكيد لدى المدرب الكثير من الخيارات حتى نتمكن من التناوب».
وختم كوفاسيتش حديثه: «نلعب كل ثلاثة أيام، وكل مباراة صعبة. الأمر ليس سهلا وعلينا التأقلم على الجدول.. هذا هو الأمر، يجب أن نكون في أفضل حالاتنا كل يوم».
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