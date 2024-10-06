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كوفاسيتش يهدي هدفيه لطفله المنتظر

10/6/2024 7:09:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬الكرواتي‭ ‬الدولي‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬نجم‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بتحسن‭ ‬شخصية‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬3‭/‬2‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وتقدم‭ ‬فولهام‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬أندرياس‭ ‬بيريرا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬26‭ ‬دقيقة،‭ ‬ومنح‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬التعادل‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض
في‭ ‬الدقيقة‭ ‬32‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬دقيقتين‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬ولفريقه‭ ‬ليتقدم‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭. ‬وعزز‭ ‬البلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬تفوق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬82،‭ ‬لكن‭ ‬رودريجو‭ ‬مونيز‭ ‬قلص‭ ‬الفارق‭ ‬لفولهام‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬88‭.‬

ورفع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬ليتمسك‭ ‬بوصافة‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬ويعوض‭ ‬تعثره‭ ‬بتعادلين‭ ‬متتاليين‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬وأرسنال‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عن‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬نعم،‭ ‬كانت‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة،‭ ‬مثل‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬مواجهة‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬الدوري‮»‬‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬نفوز‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬لأن‭ ‬زوجتي‭ ‬حامل‭.. ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬تسجيل‭ ‬بعض‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الطفل‭ ‬الصغير‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يهم‭ ‬من‭ ‬يسجل،‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية،‭ ‬ونأمل‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬منتخب‭ ‬كرواتيا‭: ‬‮«‬ألعب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬لذا‭ ‬فأنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغطية‭ ‬رودري‭. ‬نفتقده‭ ‬كثيرا‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬سيفتقد‭ ‬لاعبا‭ ‬مثله،‭ ‬نتمنى‭ ‬له‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬وأن‭ ‬يعود‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬علينا‭ ‬التكيف‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬لدى‭ ‬المدرب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬التناوب‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬حديثه‭: ‬‮«‬نلعب‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬وكل‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭. ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬سهلا‭ ‬وعلينا‭ ‬التأقلم‭ ‬على‭ ‬الجدول‭.. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الأمر،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتنا‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

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