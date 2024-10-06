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مدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

10/6/2024 3:13:06 PM
(MENAFN- Swissinfo) احتشد الآلاف من الأشخاص بعد ظهر يوم السبت 5 أكتوبر في حديقة دي-فيت بارك بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة بازل للمشاركة في مظاهرة وطنية مؤيدة للفلسطينيين والفلسطينيات، سمحت السلطات بتنظيمها.

تم نشر هذا المحتوى على 06 أكتوبر 2024 - 14:51 1دقيقة Keystone-SDA/ ع.ع
  • English en Thousands attend pro-Palestinian rally in Basel طالع المزيدThousands attend pro-Palestinian rally in Base
  • Deutsch de Tausende an propalästinensischer Kundgebung in Basel الأصلي طالع المزيدTausende an propalästinensischer Kundgebung in Base

وقد دعت إلى هذا التجمع الفيدرالية السويسرية الفلسطينية. وشاركت في الدعوة أيضا حوالي مائة منظمة أخرى، شملت مختلف لجان فلسطين، والأحزاب اليسارية والحركات النسوية.

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