مدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

(MENAFN
- Swissinfo)
احتشد الآلاف من الأشخاص بعد ظهر يوم السبت 5 أكتوبر في حديقة دي-فيت بارك بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة بازل للمشاركة في مظاهرة وطنية مؤيدة للفلسطينيين والفلسطينيات، سمحت السلطات بتنظيمها.
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06 أكتوبر 2024 - 14:51
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Keystone-SDA/ ع.ع
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Thousands attend pro-Palestinian rally in Basel
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Tausende an propalästinensischer Kundgebung in Basel
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طالع المزيدTausende an propalästinensischer Kundgebung in Base
وقد دعت إلى هذا التجمع الفيدرالية السويسرية الفلسطينية. وشاركت في الدعوة أيضا حوالي مائة منظمة أخرى، شملت مختلف لجان فلسطين، والأحزاب اليسارية والحركات النسوية.
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