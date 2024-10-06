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الملك يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

10/6/2024 2:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحثا المستجدات الخطيرة في المنطقة.
وأكد جلالته خلال اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة تحول دون توسع الصراع في المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.
ونبه جلالة الملك إلى أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية تقلص فرص السلام، لافتا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الفرنسي في عمان أليكسي لو كوور غرانميزون. -(بترا)

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