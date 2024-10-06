مسيرة حاشدة في الرباط تدين حرب الإبادة الإسرائيلية وترفض استمرار التطبيع

(MENAFN
- Palestine News Network
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الرباط /PNN-شهدت العاصمة المغربية الرباط، صباح الأحد، مسيرة حاشدة، تخليدًا للذكرى الأولى لانطلاق“معركة الطوفان المجيدة”، شارك فيها آلاف المواطنين، وممثلو العديد من الهيئات الحزبية والمدنية والحقوقية، وذلك استجابة للنداء الذي وجهته“مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”.
ورُفعت خلال المسيرة التي مرت أمام بناية البرلمان المغربي، الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد“لا للإبادة الجماعية والجرائم الصهيونية”، و”سنة من الصمود والمقاومة ضد الجرائم الصهيونية”. كما رددت الحناجر هتافات من قبيل:“عهد الله لن نخون في فلسطين لن نخون”،“الشعب يريد إسقاط التطبيع”،“بالروح بالدم نفديك يا غزة”،“أمتنا أمة ولادة.. الشهداء والقادة.. مشاريع الشهادة”،“قال الشهيد القائد إسماعيل: لن نعترف بإسرائيل”.
وتوشح المتظاهرون بالكوفية الفلسطينية، كما رفعوا صورا لضحايا العدوان الإسرائيلي، ولا سيما من الأطفال. وتميزت المسيرة أيضا بمشاركة العديد من الكوادر الصحية المنتمية لـ”تنسيقية أطباء من أجل فلسطين”.
وكانت أحزاب مغربية، من بينها“العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية” و”فدرالية اليسار الديمقراطي”، قد وجهت نداء حارا إلى كافة أعضائها وإلى عموم المواطنات والمواطنين، من أجل المشاركة المكثفة والعارمة في المسيرة الوطنية الشعبية للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، إدانة للمجازر الشنيعة وللعدوان الصهيوني الغاشم على الشعبين الصامدين والمقاومين الفلسطيني واللبناني، بدعم مكشوف من أمريكا وعدد من الدول الغربية
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