مسيرة حاشدة في الرباط تدين حرب الإبادة الإسرائيلية وترفض استمرار التطبيع

MENAFN - Palestine News ) الرباط /PNN-شهدت العاصمة المغربية الرباط، صباح الأحد، مسيرة حاشدة، تخليدًا للذكرى الأولى لانطلاق“معركة الطوفان المجيدة”، شارك فيها آلاف المواطنين، وممثلو العديد من الهيئات الحزبية والمدنية والحقوقية، وذلك استجابة للنداء الذي وجهته“مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”.

ورُفعت خلال المسيرة التي مرت أمام بناية المغربي، الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد“لا للإبادة الجماعية والجرائم الصهيونية”، و”سنة من الصمود والمقاومة ضد الجرائم الصهيونية”. كما رددت الحناجر هتافات من قبيل:“عهد الله لن نخون في فلسطين لن نخون”،“الشعب يريد إسقاط التطبيع”،“بالروح بالدم نفديك يا غزة”،“أمتنا أمة ولادة.. الشهداء والقادة.. مشاريع الشهادة”،“قال الشهيد القائد إسماعيل: لن نعترف بإسرائيل”.

وتوشح المتظاهرون بالكوفية الفلسطينية، كما رفعوا صورا لضحايا العدوان الإسرائيلي، ولا سيما من الأطفال. وتميزت المسيرة أيضا بمشاركة العديد من الكوادر الصحية المنتمية لـ”تنسيقية أطباء من أجل فلسطين”.

وكانت أحزاب مغربية، من بينها“العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية” و”فدرالية اليسار الديمقراطي”، قد وجهت نداء حارا إلى كافة أعضائها وإلى عموم المواطنات والمواطنين، من أجل المشاركة المكثفة والعارمة في المسيرة الوطنية الشعبية للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، إدانة للمجازر الشنيعة وللعدوان الصهيوني الغاشم على الشعبين الصامدين والمقاومين الفلسطيني واللبناني، بدعم مكشوف من أمريكا وعدد من الدول الغربية