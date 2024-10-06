عملية بئر السبع: مقتل إسرائيليتان وإصابة آخرين و'تحييد' المنفذ

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / قتلت إسرائيليتان وأصيب 8 آخرون على الأقل في عملية طعن وإطلاق نار نفذت في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع في منطقة النقب، اليوم الأحد، وسط أنباء إسرائيلية عن إصابة المنفذ بجراح لم تتضح طبيعتها بعد.
وبحسب المصادر العبرية فان عدد قتلى عملية بئر السبع ارتفع الى قتيلان واصابة اثنين بجروح خطيرة جدا
فيما باقي الاصابات وصفت بين متوسطة وخفيفة هذا الى تسجيل عدد من حالات الهلع والرعب.
واشارت الى ان المنفذ تنقل في 3 مواقع على الاقل فيما فرضت الشرطة والامن الاسرائيلي حالة من الاستنفار والتمشيط والبحث مستمرة ،
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان منفذ عملية بئر السبع تمكن من طعن مجندة من الجيش الإسرائيلي والسيطرة على سلاحها ومن ثم اطلق النار على الاسرائيلين الذين كانوا يتجمعون امام احد المطاعم.
وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية ان منفذ العملية في بئر السبع هو
أحمد سعيد العقبي، سكان قرية حورة ويحمل الجنسية الإسرائيلية
وكان مدير طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"
قد قال إن المسعفين قدموا العلاج الأولى لـ8 مصابين إحداهم بحالة حرجة تم إقرار مقتلها لاحقا، بالإضافة إلى نحو 8 مصابين بحالة متفاوتة.
وأشار إلى أن الملابسات لم تتضح بعد حول ما إذا كانت العملية قد نفذت بواسطة إطلاق نار أو طعن؛ مؤكدا "تحييد المنفذ"، وهو من سكان بلدة حورة في النقب، بحسب التقارير الإسرائيلية.
وتحدثت التقارير الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عملية إطلاق نار نفذت على خلفية قومية، دون تأكيد رسمي من جانب السلطات الإسرائيلية، وسط تضارب بالأنباء بشأن ملابسات العملية - بواسطة إطلاق نار أو طعن.
وأضافت أن العملية نفذت في موقعين منفصلين في محيط محطة الحافلات المركزية. كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى "تحييد" المنفذ، في إشارة إلى إصابته بجراح لم تتضح طبيعتها بعد.
وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية بأن المنفذ وصل بواسطة حافلة إلى المحطة المركزية في بئر السبع ونفذ العملية مستهدفا عناصر قوات الأمن بما في ذلك في عملية مزدوجة بواسة إطلاق النار والطعن.
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