عملية بئر السبع: مقتل إسرائيليتان وإصابة آخرين و'تحييد' المنفذ

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / قتلت إسرائيليتان وأصيب 8 آخرون على الأقل في عملية طعن وإطلاق نار نفذت في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع في منطقة النقب، اليوم الأحد، وسط أنباء إسرائيلية عن إصابة المنفذ بجراح لم تتضح طبيعتها بعد.

وبحسب المصادر العبرية فان عدد قتلى عملية بئر السبع ارتفع الى قتيلان واصابة اثنين بجروح خطيرة جدا

فيما باقي الاصابات وصفت بين متوسطة وخفيفة هذا الى تسجيل عدد من حالات الهلع والرعب.

واشارت الى ان المنفذ تنقل في 3 مواقع على الاقل فيما فرضت الشرطة والامن الاسرائيلي حالة من الاستنفار والتمشيط والبحث مستمرة ،

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان منفذ عملية بئر السبع تمكن من طعن مجندة من الجيش الإسرائيلي والسيطرة على سلاحها ومن ثم اطلق النار على الاسرائيلين الذين كانوا يتجمعون امام احد المطاعم.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية ان منفذ العملية في بئر السبع هو

أحمد سعيد العقبي، سكان قرية حورة ويحمل الجنسية الإسرائيلية

وكان مدير طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"

قد قال إن المسعفين قدموا العلاج الأولى لـ8 مصابين إحداهم بحالة حرجة تم إقرار مقتلها لاحقا، بالإضافة إلى نحو 8 مصابين بحالة متفاوتة.

وأشار إلى أن الملابسات لم تتضح بعد حول ما إذا كانت العملية قد نفذت بواسطة إطلاق نار أو طعن؛ مؤكدا "تحييد المنفذ"، وهو من سكان بلدة حورة في النقب، بحسب التقارير الإسرائيلية.

وتحدثت التقارير الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عملية إطلاق نار نفذت على خلفية قومية، دون تأكيد رسمي من جانب السلطات الإسرائيلية، وسط تضارب بالأنباء بشأن ملابسات العملية - بواسطة إطلاق نار أو طعن.

وأضافت أن العملية نفذت في موقعين منفصلين في محيط محطة الحافلات المركزية. كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى "تحييد" المنفذ، في إشارة إلى إصابته بجراح لم تتضح طبيعتها بعد.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية بأن المنفذ وصل بواسطة حافلة إلى المحطة المركزية في بئر السبع ونفذ العملية مستهدفا عناصر قوات الأمن بما في ذلك في عملية مزدوجة بواسة إطلاق النار والطعن.