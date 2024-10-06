مظاهرة حاشدة في سيدني الأسترالية بعد مرور عام على عدوان الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) سيدني / PNN- شهدت مدينة سيدني الأسترالية، مظاهرة جماهيرية ضخمة إحياءً للذكرى السنوية للعدوان الإسرائيلي على غزة، شارك فيها عشرات الآلاف من المتضامنين والمؤيدين للشعب الفلسطيني.

رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وردد هتافات "إسرائيل دولة فصل عنصري" و"الصهيونية هي العنصرية"، مؤكدين تضامنهم الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة.

كما ندد المتظاهرون بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، مُطالبين بإنهاء المجازر الوحشية ضد الفلسطينيين واللبنانيين.

وشارك في المظاهرة ابناء الجاليات العربية والفلسطينية، إلى جانب أنصار القضية الفلسطينية من مختلف التوجهات، وحضور بارز لحركة فتح واتحاد عمال فلسطين في أستراليا.