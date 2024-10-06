مظاهرة حاشدة في سيدني الأسترالية بعد مرور عام على عدوان الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
)
سيدني / PNN- شهدت مدينة سيدني الأسترالية، مظاهرة جماهيرية ضخمة إحياءً للذكرى السنوية للعدوان الإسرائيلي على غزة، شارك فيها عشرات الآلاف من المتضامنين والمؤيدين للشعب الفلسطيني.
رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وردد هتافات "إسرائيل دولة فصل عنصري" و"الصهيونية هي العنصرية"، مؤكدين تضامنهم الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة.
كما ندد المتظاهرون بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، مُطالبين بإنهاء المجازر الوحشية ضد الفلسطينيين واللبنانيين.
وشارك في المظاهرة ابناء الجاليات العربية والفلسطينية، إلى جانب أنصار القضية الفلسطينية من مختلف التوجهات، وحضور بارز لحركة فتح واتحاد عمال فلسطين في أستراليا.
MENAFN06102024000205011050ID1108750482
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.