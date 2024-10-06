وقفة برام الله لمرور عام على حرب الإبادة في غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- شارك عشرات المواطنين، اليوم الأحد، في وقفة دعت لها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وسط رام الله، لمرور عام على استمرار حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا وبحق الصحفيين، بالتزامن مع وقفة في دير البلح بقطاع غزة.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن الجسم الصحفي الفلسطيني سطر أروع البطولات والتضحيات في حقيقة حرب الإبادة الجماعية للعالم أجمع تحت وطأة القصف، والاستهداف الممنهج، واستطاع تحريك ملايين المواطنين في عواصم الدول احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتمكن من تغيير الرأي العام الدولي.

وأشار الى أن الاحتلال ارتكب أبشع وأكبر مجزرة بتاريخ الإعلام منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بواقع 1600 اعتداء وجريمة بحق الصحفيين، منها 167 شهيدا، وآخرها الصحفي حسن حمد الذي ارتقى في قصف على مخيم جباليا فجرًا، و514 شهيدا من عائلات الصحفيين، و124 صحفيا معتقلا، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة، بعضهم بترت أرجلهم، وآخرون فقدوا أعينهم.

وشدد أبو بكر على أن النقابة ماضية في إجراءاتها القانونية بالقضاء الدولي، وفي محكمة الجنائية الدولية من أجل مقاضاة القتلة على جرائمهم، وتحقيق العدالة للصحفيين الفلسطينيين، مطالبا المحكمة بضرورة الاسراع في اجراءات المحاكمة وفق القانون الدولي، وقرار الأمم المتحدة الذي ينص على عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب.

وأضاف: نفتتح اليوم ثلاثة مراكز لعمل الصحفيين في قطاع غزة بتمويل من منظمة اليونسكو، وهي: مركز التضامن الاعلامي في المستشفى المعمداني في المدينة، ومركز التضامن الإعلامي في المحافظات الوسطى بدير البلح، ومركز في خان يونس جنوبا.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف، إن ما تقوم به حكومة الاحتلال هو إرهاب دولة منظم تمضي به في الحرب الإجرامية وفي ظل عجز المجتمع الدولي، ومحكمة الجنائية الدولية التي لم تصدر مذكرة توقيف واحدة حتى الآن بحق الاحتلال، ما يعني ازدواجية المعايير.

وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي الى 41788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و96794 مصابا، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه الى 741 شهيدا.