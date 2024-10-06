سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس المصري بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس المصري بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر
التاريخ
10/6/2024 4:54:48 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 10 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر. (النهاية)
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