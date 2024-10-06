كوريا الجنوبية تفرض غرامة على الخطوط السعودية لانتهاكها قانون الطيران

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إنها فرضت غرامة قدرها 100 مليون وون أي ما يعادل 75.5 ألف دولار على شركة الخطوط الجوية السعودية لانتهاكها قانون الطيران في كوريا الجنوبية.
ووفقا لما أوردت وكالة يونهاب للأنباء، فإن فرض الغرامة جاء نظراً لتعليق رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية التي تربط بين إنتشون والرياض دون الحصول على إذن من سلطات الطيران.
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وبينت أن الخطوط السعودية حصلت على موافقة لتسيير 3 رحلات أسبوعية على هذا الخط من مارس حتى أكتوبر، ولكنها لم تقم بتسيير هذه الرحلات منذ 27 يونيو.
وأشارت إلى أنه بموجب قانون أعمال الطيران في كوريا الجنوبية، يجب على جميع شركات الطيران التي تشغل رحلات إلى المطارات المحلية اتباع خطة عمل معتمدة من الوزارة، ولا يُسمح بتغيير الخطة، مثل تعليق الرحلات، إلا بموافقة الوزارة.
المصدر:
MENAFN06102024000202011048ID1108750163
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