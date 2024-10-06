كوريا الجنوبية تفرض غرامة على الخطوط السعودية لانتهاكها قانون الطيران

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إنها فرضت غرامة قدرها 100 مليون وون أي ما يعادل 75.5 ألف دولار على شركة الخطوط الجوية السعودية لانتهاكها قانون الطيران في كوريا الجنوبية.

ووفقا لما أوردت وكالة يونهاب للأنباء، فإن فرض الغرامة جاء نظراً لتعليق رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية التي تربط بين إنتشون والرياض دون الحصول على إذن من سلطات الطيران.

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وبينت أن الخطوط السعودية حصلت على موافقة لتسيير 3 رحلات أسبوعية على هذا الخط من مارس حتى أكتوبر، ولكنها لم تقم بتسيير هذه الرحلات منذ 27 يونيو.

وأشارت إلى أنه بموجب قانون أعمال الطيران في كوريا الجنوبية، يجب على جميع شركات الطيران التي تشغل رحلات إلى المطارات المحلية اتباع خطة عمل معتمدة من الوزارة، ولا يُسمح بتغيير الخطة، مثل تعليق الرحلات، إلا بموافقة الوزارة.

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