هجوم عسكري إسرائيلي على مسجد في دير البلح يسفر عن وقوع العديد من الضحايا الفلسطينيين

(MENAFN
) في حادثة مأساوية صباح يوم الأحد، أسفر هجوم عسكري إسرائيلي على مسجد في دير البلح، الواقع في وسط قطاع غزة، عن وقوع العديد من الضحايا الفلسطينيين, تؤكد التقارير أن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، بينما أصيب حوالي 30 آخرين خلال الهجوم على المسجد، الذي كان يعمل كملجأ للنازحين بسبب الصراع المستمر.
كما تسبب الهجوم في دمار كبير، بما في ذلك انهيار جزء من سقف المسجد، الذي سقط على المئات من الأفراد الذين sought الأمان داخل جدرانه, مع تدهور الوضع، اضطر العديد من الموجودين بالداخل إلى الإخلاء إلى مخيم قريب، مما زاد من عدد القتلى, تستمر عمليات الإنقاذ، حيث تسعى فرق الدفاع المدني بلا كلل للبحث في الحطام عن الضحايا والناجين, يواجه المستجيبون للطوارئ تحديات كبيرة، وغالبًا ما يحتاجون إلى الاعتماد على جهود يدوية للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.
وفي تبرير الهجوم، زعمت القوات الإسرائيلية أن المسجد كان يُستخدم كـ "مركز قيادة وتحكم" من قبل عناصر حماس, هذه المبررات تتماشى مع الشروحات التي تم تقديمها سابقًا لعمليات مماثلة ضد المنشآت المدنية، بما في ذلك مدرسة تأوي نازحين في بلدة الزوايدة, وقد كثفت القوات الإسرائيلية هجومها في وسط قطاع غزة، مُصدرة أوامر إخلاء لمناطق واسعة، خصوصًا حول مخيمات بُريج والنصيرات، خلال عطلة نهاية الأسبوع, تُساهم هذه التصعيدات في تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة بالفعل في المنطقة، مما يبرز الظروف القاسية التي يواجهها المدنيون العالقون في تبادل إطلاق النار المستمر.
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