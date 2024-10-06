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يونيسف: إسرائيل قتلت أكثر من 100 طفل في لبنان خلال 11 يوما

10/6/2024 2:07:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن أكثر من 100 طفل قتلوا في لبنان خلال 11 يوما، فيما أصيب 690 آخرون خلال الأسابيع الستة الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي المتوصل على لبنان.

وقالت المنظمة عبر منصة إكس، الليلة، أنها تقدم مع شركائها الإمدادات الطبية الطارئة والخدمات الأساسية في لبنان.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، لتشمل مناطق لبنان كافة، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

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