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مظاهرات حاشدة في الشوارع الأميركية بعد عام من العدوان على الشعب الفلسطيني

10/6/2024 2:07:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- خرجت العشرات من المسيرات الضخمة في الشوارع الأميركية للاحتجاج على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد عام كامل على بداية "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وعمت المسيرات المدن الأميركية في وقت متزامن ضمن فعاليات الاحتجاج على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ تشرين الثاني الماضي، الذي خلف أكثر من 41 ألف شهيد، و95 ألف مصاب، وتدمير قطاع غزة بشكل شبه كامل.

وشاركت المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمعية الداعمة للشعب الفلسطيني في المسيرات، بحي منهاتن في ولاية نيويورك، وروتشستر في ذات الولاية، وفي شيكاغو بولاية الينوي، وسياتل في ولاية واشنطن، وبورتلاند في ولاية أوريغون، ولوس انجلوس في كاليفورنيا، ودالاس في تكساس.

وكان أبرز هذه المسيرات وقفة أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، حيث طالب النشطاء حكومة الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بضرورة حظر الأسلحة على "إسرائيل" لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الأبرياء.

في السياق ذاته، طالب النشطاء خلال وقفة في مدينة رالي بولاية نورث كارولينا التي تضررت بفعل إعصار "هالين" الذي ضرب شرق الولايات المتحدة قبل أيام، بتحويل الأموال لإغاثة المنكوبين في المناطق المتضررة عوضا عن دعم "إسرائيل" التي ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين.

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