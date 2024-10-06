مظاهرات حاشدة في الشوارع الأميركية بعد عام من العدوان على الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن/PNN- خرجت العشرات من المسيرات الضخمة في الشوارع الأميركية للاحتجاج على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد عام كامل على بداية "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وعمت المسيرات المدن الأميركية في وقت متزامن ضمن فعاليات الاحتجاج على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ تشرين الثاني الماضي، الذي خلف أكثر من 41 ألف شهيد، و95 ألف مصاب، وتدمير قطاع غزة بشكل شبه كامل.
وشاركت المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمعية الداعمة للشعب الفلسطيني في المسيرات، بحي منهاتن في ولاية نيويورك، وروتشستر في ذات الولاية، وفي شيكاغو بولاية الينوي، وسياتل في ولاية واشنطن، وبورتلاند في ولاية أوريغون، ولوس انجلوس في كاليفورنيا، ودالاس في تكساس.
وكان أبرز هذه المسيرات وقفة أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، حيث طالب النشطاء حكومة الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بضرورة حظر الأسلحة على "إسرائيل" لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الأبرياء.
في السياق ذاته، طالب النشطاء خلال وقفة في مدينة رالي بولاية نورث كارولينا التي تضررت بفعل إعصار "هالين" الذي ضرب شرق الولايات المتحدة قبل أيام، بتحويل الأموال لإغاثة المنكوبين في المناطق المتضررة عوضا عن دعم "إسرائيل" التي ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين.
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