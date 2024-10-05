فرنسا تطلق في ختام قمة الفرانكوفونية برنامجا لتعزيز جاذبية عالم الفرنسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 5 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت عن إجراءات لتعزيز الفرانكوفونية منها برنامج "متطوعون متحدون من أجل الفرانكوفونية" مشددة على ضرورة تعزيز جاذبية العالم الناطق باللغة الفرنسية من خلال التنمية الثقافية والتعليمية.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته في اختتام القمة ال 19 للمنظمة الدولية للفرانكوفونية التي عقدت على مدى يومين بقصر (فيلا ركوتري) شمال باريس أن "هذه الإجراءات تأتي اتساقا مع تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون
وتأكيدا على التزام فرنسا بتعزيز الفرانكوفونية".
وأضاف البيان أن برنامج "متحدون من أجل الفرانكوفونية" يضم 100 متطوع شاب من مواطني الدول الأعضاء ال 88 في المنظمة الدولية للفرانكوفونية للمشاركة في بعثات تستمر لأشهر في دولة أخرى ناطقة بالفرنسية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمنظمات العامة العاملة في التعاون التعليمي.
ومن بين تلك الإجراءات أيضا إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في البيان عن إنشاء برنامج لتوظيف الناطقين بالفرنسية يستهدف التنقل الدولي في توظيف الشباب من خلال الربط بين 1100 جامعة ومركز أعضاء في الوكالة الجامعية للفرانكوفونية في 120 دولة.
وفي المجال الثقافي أعلن الوزير الفرنسي عن دعم مالي استثنائي لقناة الشباب التابعة لمجموعة (تي في 5 موند) في منطقة المغرب العربي "لتوفير عرض متنوع وعالي الجودة للمحتوى الناطق بالفرنسية على نطاق واسع للشباب في منطقة المغرب" مؤكدا دعم فرنسا للمنظمات العاملة في تعزيز المساواة والنهوض بحقوق المرأة.
وشدد البيان على أن "العالم الناطق بالفرنسية يتجه بثبات نحو المستقبل" وأنه "في عالم يمر بأزمة تعد الفرانكوفونية مساحة فريدة للتعاون متعدد الأطراف مما يسمح لأعضائها بتنسيق رؤيتهم للعالم وأن يكونوا قوة للتقدم والتحول في العالم".
واستضافت فرنسا قمة الفرانكوفونية لأول مرة منذ 33 عاما وعقدت على مدى يومين بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف تعزيز سبل الابداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية.
وتعد القمة فعالية أساسية نظرا إلى القضايا الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية التي تتناولها وهي محطات دولية مهمة لفرنسا هذا العام.
والتقى في القمة 1500 من قادة الدول والأعمال من نحو 100 بلد وشهدوا معرض الابتكارات باللغة الفرنسية الذي يسعى إلى تحفيز الابتكار والشراكات والنجاح باللغة الفرنسية.
وشملت مجالات الابتكار ملفات مثل الذكاء الاصطناعي والانتقال في مجال الطاقة ورأس المال البشري بالإضافة قضايا أخرى.
والفرنسية هي الخامسة بين أكثر لغات العالم انتشارا ويتحدث بها أكثر من 320 مليون شخص ويتعلمها أكثر من 150 مليونا من شتى أنحاء العالم. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN05102024000071011013ID1108749920
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