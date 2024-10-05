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فرنسا تطلق في ختام قمة الفرانكوفونية برنامجا لتعزيز جاذبية عالم الفرنسية

10/5/2024 11:48:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 5 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت عن إجراءات لتعزيز الفرانكوفونية منها برنامج "متطوعون متحدون من أجل الفرانكوفونية" مشددة على ضرورة تعزيز جاذبية العالم الناطق باللغة الفرنسية من خلال التنمية الثقافية والتعليمية.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته في اختتام القمة ال 19 للمنظمة الدولية للفرانكوفونية التي عقدت على مدى يومين بقصر (فيلا ركوتري) شمال باريس أن "هذه الإجراءات تأتي اتساقا مع تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون وتأكيدا على التزام فرنسا بتعزيز الفرانكوفونية".
وأضاف البيان أن برنامج "متحدون من أجل الفرانكوفونية" يضم 100 متطوع شاب من مواطني الدول الأعضاء ال 88 في المنظمة الدولية للفرانكوفونية للمشاركة في بعثات تستمر لأشهر في دولة أخرى ناطقة بالفرنسية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمنظمات العامة العاملة في التعاون التعليمي.
ومن بين تلك الإجراءات أيضا إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في البيان عن إنشاء برنامج لتوظيف الناطقين بالفرنسية يستهدف التنقل الدولي في توظيف الشباب من خلال الربط بين 1100 جامعة ومركز أعضاء في الوكالة الجامعية للفرانكوفونية في 120 دولة.
وفي المجال الثقافي أعلن الوزير الفرنسي عن دعم مالي استثنائي لقناة الشباب التابعة لمجموعة (تي في 5 موند) في منطقة المغرب العربي "لتوفير عرض متنوع وعالي الجودة للمحتوى الناطق بالفرنسية على نطاق واسع للشباب في منطقة المغرب" مؤكدا دعم فرنسا للمنظمات العاملة في تعزيز المساواة والنهوض بحقوق المرأة.
وشدد البيان على أن "العالم الناطق بالفرنسية يتجه بثبات نحو المستقبل" وأنه "في عالم يمر بأزمة تعد الفرانكوفونية مساحة فريدة للتعاون متعدد الأطراف مما يسمح لأعضائها بتنسيق رؤيتهم للعالم وأن يكونوا قوة للتقدم والتحول في العالم".
واستضافت فرنسا قمة الفرانكوفونية لأول مرة منذ 33 عاما وعقدت على مدى يومين بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف تعزيز سبل الابداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية.
وتعد القمة فعالية أساسية نظرا إلى القضايا الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية التي تتناولها وهي محطات دولية مهمة لفرنسا هذا العام.
والتقى في القمة 1500 من قادة الدول والأعمال من نحو 100 بلد وشهدوا معرض الابتكارات باللغة الفرنسية الذي يسعى إلى تحفيز الابتكار والشراكات والنجاح باللغة الفرنسية.
وشملت مجالات الابتكار ملفات مثل الذكاء الاصطناعي والانتقال في مجال الطاقة ورأس المال البشري بالإضافة قضايا أخرى.
والفرنسية هي الخامسة بين أكثر لغات العالم انتشارا ويتحدث بها أكثر من 320 مليون شخص ويتعلمها أكثر من 150 مليونا من شتى أنحاء العالم. (النهاية)

م ع / ه س ص




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