إقبال شبابي كبير على شراء سبائك الذهب بعد ارتفاع أسعار الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت نوال عباس:
شهدت الأسواق المحلية إقبالا كبيرا من الشباب على شراء السبائك الذهبية عيار 24 بسبب ارتفاع أسعار الذهب محليا لارتفاعه عالميا، والذي يتخذه كثير من الشباب فرصة للادخار والاستثمار، بينما تتخذ السيدات من شراء السبائك زينة وخزينة، وتتراوح أوزان السبائك من جرام إلى 100 جرام وتتراوح أسعارها بين 40 دينارا إلى 3 آلاف و266 دينارا.
ويقول الصائغ رضا الخور: «لجأ كثير من محلات الذهب إلى صياغة أكثر القطع مبيعا مثل كرسي جابر، والطبلة، وحبل الهيل والطعامة، بأوزان قليلة لكسب الزبائن، والتي بدأت في فتر ة بعد كورونا وبعد ارتفاع أسعار الذهب وذلك لعدم قدرة الناس على شراء الذهب بأوزانها الكبيرة، ومراعاة القوة الشرائية للناس، وكسب الزبائن».
وأضاف: «منذ ارتفاع أسعار الذهب لاحظنا إقبالا كبيرا من الشباب على شراء سبائك الذهب وخاصة الأوزان الخفيفة، من أجل الاستثمار والادخار بينما في الجانب الآخر وجدنا إقبالا من السيدات على شراء سبائك الذهب من أجل صياغته للخواتم والعقود وسلاسل اليد، وذلك على حسب ميزانيتهم، مشيرا أن أكثر السبائك تداولا هي أوزان جرام بـ40 دينارا، وجرام ونصف الجرام بـ92 دينارا، و50 جراما بألف و655 دينارا، و100 جرام بـ3 آلاف و266 دينارا».
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