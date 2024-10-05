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إقبال شبابي كبير على شراء سبائك الذهب بعد ارتفاع أسعار الذهب

10/5/2024 11:47:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬

شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬السبائك‭ ‬الذهبية‭ ‬عيار‭ ‬24‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬محليا‭ ‬لارتفاعه‭ ‬عالميا،‭ ‬والذي‭ ‬يتخذه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬فرصة‭ ‬للادخار‭ ‬والاستثمار،‭ ‬بينما‭ ‬تتخذ‭ ‬السيدات‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬السبائك‭ ‬زينة‭ ‬وخزينة،‭ ‬وتتراوح‭ ‬أوزان‭ ‬السبائك‭ ‬من‭ ‬جرام‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬جرام‭ ‬وتتراوح‭ ‬أسعارها‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬دينارا‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬و266‭ ‬دينارا‭.‬

ويقول‭ ‬الصائغ‭ ‬رضا‭ ‬الخور‭: ‬‮«‬لجأ‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬صياغة‭ ‬أكثر‭ ‬القطع‭ ‬مبيعا‭ ‬مثل‭ ‬كرسي‭ ‬جابر،‭ ‬والطبلة،‭ ‬وحبل‭ ‬الهيل‭ ‬والطعامة،‭ ‬بأوزان‭ ‬قليلة‭ ‬لكسب‭ ‬الزبائن،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬فتر‭ ‬ة‭ ‬بعد‭ ‬كورونا‭ ‬وبعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬قدرة‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬بأوزانها‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ومراعاة‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬للناس،‭ ‬وكسب‭ ‬الزبائن‮»‬‭.
‬وأضاف‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬لاحظنا‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬وخاصة‭ ‬الأوزان‭ ‬الخفيفة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستثمار‭ ‬والادخار‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬وجدنا‭ ‬إقبالا‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صياغته‭ ‬للخواتم‭ ‬والعقود‭ ‬وسلاسل‭ ‬اليد،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬ميزانيتهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬السبائك‭ ‬تداولا‭ ‬هي‭ ‬أوزان‭ ‬جرام‭ ‬بـ40‭ ‬دينارا،‭ ‬وجرام‭ ‬ونصف‭ ‬الجرام‭ ‬بـ92‭ ‬دينارا،‭ ‬و50‭ ‬جراما‭ ‬بألف‭ ‬و655‭ ‬دينارا،‭ ‬و100‭ ‬جرام‭ ‬بـ3‭ ‬آلاف‭ ‬و266‭ ‬دينارا‮»‬‭.‬

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