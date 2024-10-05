((زوكربيرج)) يزيح ((بيزوس)) ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أصبح مارك زوكربيرج ثاني أغنى رجل في العالم، لأول مرة، الخميس، متجاوزاً جيف بيزوس، مع استمرار ارتفاع أسهم «ميتا» ( Meta Platforms Inc ) .
في الأشهر الأخيرة، أثمر رهان زوكربيرج على «ميتافيرس»، والذي بدا في البداية وكأنه فشل كبير، مما دفع صافي ثروته إلى مستوى بلغ 206.2 مليارات دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، وهذا يضعه متقدماً بمقدار 1.1 مليار دولار على بيزوس من شركة «أمازون» ( Amazon . com Inc )، وخلف إيلون ماسك من «تسلا» بحوالي 50 مليار دولار.
ارتفعت أسهم «ميتا» بنسبة 23 % منذ الإبلاغ عن مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثاني، والترويج لدفعها نحو نوع نماذج اللغة الكبيرة التي تعمل على تشغيل روبوتات الدردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي.
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