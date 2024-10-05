((زوكربيرج)) يزيح ((بيزوس)) ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصبح‭ ‬مارك‭ ‬زوكربيرج‭ ‬ثاني‭ ‬أغنى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬الخميس،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬جيف‭ ‬بيزوس،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ (‬ Meta ‭ ‬ Platforms ‭ ‬ Inc ‭) .‬

في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أثمر‭ ‬رهان‭ ‬زوكربيرج‭ ‬على‭ ‬‮«‬ميتافيرس‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬بدا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬وكأنه‭ ‬فشل‭ ‬كبير،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬صافي‭ ‬ثروته‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬بلغ‭ ‬206‭.‬2‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمؤشر‭ ‬‮«‬بلومبرغ‮»‬‭ ‬للمليارديرات،‭ ‬وهذا‭ ‬يضعه‭ ‬متقدماً‭ ‬بمقدار‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬بيزوس‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أمازون‮»‬‭ (‬ Amazon ‭.‬ com ‭ ‬ Inc ‭)‬،‭ ‬وخلف‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬من‭ ‬‮«‬تسلا‮»‬‭ ‬بحوالي‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

ارتفعت‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬23 ‭%‬ ‭ ‬منذ‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬مبيعات‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬والترويج‭ ‬لدفعها‭ ‬نحو‭ ‬نوع‭ ‬نماذج‭ ‬اللغة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬المزودة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬