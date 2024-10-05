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العكش يقود الصريح إلى فوز قاتل على الرمثا في الدرع

10/5/2024 11:45:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قاد مهاجم الصريح محمد العكش فريقه إلى فوز مهم على ضيفه الرمثا، عندما سجل الهدف الثاني بالثواني الأخيرة 90+6، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن مباريات المجموعة الثانية، لمنافسات درع اتحاد الكرة.
وكان الرمثا تقدم بهدف أحمد السلمان عند الدقيقة 19، ونجح لاعب الصريح يوسف الرواشدة بتعديل النتيجة عند الدقيقة 70.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع ان المباراة ستنتهي بالتعادل الإبجابي بين الفريقين، كان لمهاجم الصريح محمد العكش رأي آخر عندما سجل هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 90+6، ليتقدم الصريح خطوة مهمة إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما وقف الرمثا عند رصيد 4 نقاط.

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