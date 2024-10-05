العكش يقود الصريح إلى فوز قاتل على الرمثا في الدرع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قاد مهاجم الصريح محمد العكش فريقه إلى فوز مهم على ضيفه الرمثا، عندما سجل الهدف الثاني بالثواني الأخيرة 90+6، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن مباريات المجموعة الثانية، لمنافسات درع اتحاد الكرة.
وكان الرمثا تقدم بهدف أحمد السلمان عند الدقيقة 19، ونجح لاعب
الصريح يوسف الرواشدة بتعديل النتيجة عند الدقيقة 70.
وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع ان المباراة ستنتهي بالتعادل الإبجابي بين الفريقين، كان لمهاجم الصريح محمد العكش رأي آخر عندما سجل هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 90+6، ليتقدم الصريح خطوة مهمة إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما وقف الرمثا عند رصيد 4 نقاط.
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