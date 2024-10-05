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جدل حول الدور الأردني بحماية عناصر التنوع الحيوي ومكافحة التصحر

10/5/2024 11:45:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – أثارت تصريحات وزير البيئة د. معاوية الردايدة الأخيرة حول الدور الأردني في حماية عناصر التنوع الحيوي ومكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي، مثار جدل بين أوساط خبراء بيئيين، اعتبروا أنه في ظل نقص البيانات والمؤشرات الرقمية لا يمكن الجزم بوجود تقدم في هذه الملفات.
وتفتقر وزارة البيئة لوجود إحصائيات حديثة توضح نسب التصحر وتكلفة التدهور البيئي في الأردن، ما عدا بيانات صادرة عنها في عام 2015، والتي تُظهر فقط أن 91 % من أراضي المملكة مهددة بالتصحر، في حين لا يوجد أي مؤشرات حول كلفة التدهور.
ووفق الباحث والمختص في مجال التنوع الحيوي إيهاب عيد "فإن مجموعات كبيرة من الحيوانات والنباتات تعاني من تدهور شديد، سواء في أعداد أفراد كل نوع أو حالتها".
واستدل في رأيه على "أن 39 % من أنواع الثدييات المسجلة في الأردن مهددة بالانقراض، بحسب كتاب القوائم الحمراء للثدييات في الأردن، كما وأن حالة الطيور، والزواحف وغيرها من الأنواع في تدهور مستمر".
ومن الأمثلة كذلك على التدهور الشديد الذي شهده الأردن في التنوع الحيوي، أجملها عيد بـ"انخفاض أعداد غزلان الريم من آلاف الأفراد في الصحراء الشرقية إلى تجمعات صغيرة لا تتجاوز أعدادها العشرات، التي تتواجد حالياً في المناطق الحدودية لتجنب المهددات مثل الصيد".
وذلك الأمر ينساق كذلك على غزال الدوركاس في مناطق وادي عربة، فضلاً عن اختفاء الغزال الجبلي، والأيل الأسمر من مرتفعات السلط وعجلون، مع انخفاض كبير في أعداد الماعز الجبلي، أو ما يسمى بالبدن من جبال البحر الميت امتداداً للعقبة، تبعاً له.
ولفت إلى "أن هذا الأمر ينطبق على أنواع أخرى من المفترسات والقوارض، والخفافيش والطيور، والزواحف التي يعاني كثير منها من حالة الموت السريري، بل والانقراض كذلك".
وعلى الرغم من نجاح الأردن وتفوقه إقليميا في تلبية الالتزامات الدولية، ووضع الخطط الإستراتيجية لحماية الطبيعة، إلا أن واقع الحال فيما يتعلق بملف التنوع الحيوي ما يزال ينبئ بمزيد من التدهور، وقد نشهد انقراضا جماعيا للأنواع إن لم يتم اتخاذ إجراءات مباشرة تحد من ذلك، بحسبه.
وأرجع أسباب التدهور في التنوع الحيوي لـ"انخفاض مستوى اهتمام الحكومات المتعاقبة في إعطاء ملف التنوع الحيوي الأولوية، مما ترتب عليه عدم تخصيص الأموال اللازمة للنهوض في هذا القطاع".
ولا يقتصر الأمر على ذلك برأيه بل "إن المؤسسات العاملة في هذا القطاع لا تتلقى الدعم المطلوب لتلبية احتياجاتها في تنفيذ مشروعات وبرامج لحماية الأنواع".
وكان الأردن، بحد قوله "يتميز بتنوعه الحيوي في ظل توفر ظروف مناخية ساهمت بإيجاد أنظمة بيئية متنوعة، مكنت الأنواع النباتية والحيوانية من أصول مختلفة منها الأفريقية، والأوروبية والآسيوية من العيش على أراضي المملكة".
كما وقد أثبتت الدراسات بأن الأردن قد احتوى على غنى في جموع الأنواع، حيث تواجدت آلاف الأفراد من الغزلان في مناطق متعددة من أهمها منطقة الصحراء الشرقية، ووادي عربة، ومرتفعات السلط وعجلون، بالإضافة الى أعداد من المفترسات التي وجدت آنذاك من ضمنها الدب السوري، والفهد الصياد، والنمر العربي، بحسب عيد.
لذلك دعا عيد "الحكومة وضع هذا الملف ضمن سلم أولوياتها، خصوصا في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، وأن تمنح وزارة البيئة الصلاحيات التي تجعلها ضمن الوزارات السيادية في الأردن".
ومن بين المقترحات الأخرى التي قدمها عيد "تخصيص الموازنات الكافية لعمل وزارة البيئة، والذي سينعكس إيجاباً على البعد الاجتماعي الاقتصادي، فحماية البيئة ليست ترفا بل هي أساس الحياة".
ويعرف التصحر "بأنه تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، ما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية، والتنوع الحيوي بها، ويؤدي ذلك إلى فقدان التربة الفوقية وتدني قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي، ودعم الحياة الحيوانية والبشرية".
وفي رأي المُستشار في مجال المياه والزراعة، البروفسور جواد البكري "فإن هنالك حاجة لوجود أرقام وبيانات توضح مدى نجاح الأردن في مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي، في وقت ما يزال فيه تقرير تحييد تدهور الأراضي قيد التحديث بنسخته الثانية".
وأضاف، "إن صور الأقمار الصناعية المتاحة تعود لما قبل 23 عاماً، وتحديداً في عام 2001، والتي يمكن الاستناد عليها من أجل المقارنة بين الوضع الحالي والسابق عند الحديث عن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي".
وأشار إلى "أن التصحر ثبت علميا بأنه لا يمكن مكافحته، لأنه عبارة عن عمليات مستمرة، ولا يوجد دولة في العالم وبكل ما تمتلكه من إمكانيات أن تقوم بذلك، إلا أن التحييد يساهم في التقليل من هذه الظاهرة".
ولفت إلى "أن المشروعات التي تم تنفيذها من قبل برنامج التعويضات البيئية مثل الحفائر، والحصاد المائي لا يمكن أن يقال إنها حققت نجاحا ملحوظا في مكافحة التصحر وحماية الأراضي من التدهور دون وجود مؤشرات تدلل على ذلك".
وأشار إلى "أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كان لها جهود في مجال حماية التنوع الحيوي عبر إنشاء المحميات، ولكنها لا تقع في صلب عمل وزارة البيئة بشكل مباشر".
وشدد على "أن الأردن يمتلك من الخبرات البشرية ما يؤهله لأن يكون في مراتب متقدمة في العمل البيئي، وضمن ملفات عدة".
ويشكل تدهور الأراضي تهديدا كبيرا للإنتاج الزراعي، والصحة البيئية، والأمن الغذائي في الأردن، ويعود هذا التدهور جراء الممارسات الزراعية غير المستدامة، والرعي الجائر، وفق ما أكدته بيانات رسمية لوزارة البيئة.
ومن وجهة نظر أمين سر الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية م. إسلام المغايرة فإن جهود وزارة البيئة في مجال مكافحة التصحر وتدهور الأراضي "ضعيفة وخجولة".
واستند في رأيه على "أنه منذ تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر وتوقيع الأردن على الاتفاقية المعنية بهذا الشأن عام 1996 لم تجتمع منذ ما يزيد عن عشر سنوات".
ولعل مرد ذلك، بحد قوله "تضارب الأولويات والخطط الطموحة في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوسع رقعه التصحر في الأردن، وتراجع المساحات الخضراء، وتدهور نسب عالية من الأراضي، وعدم إقرار قانون استعمالات الأراضي، واتساع رقعة النقاط البيئية الساخنة".
وفي ظل كل تلك المعطيات، وبحسبه "تخلت وزارة البيئة عن دعم العديد من المشاريع التي تحد من ظاهرة التصحر، مثل تنفيذ مشروع وطني واسع كحزام أخضر للحد من الظاهر كما فعلت دول عدة، أو بتقديم الدعم لإنجاز دراسة تبين الواقع السابق والحالي لمعدلات التصحر في المملكة، وتداعياتها الخطيرة".
وتابع قائلا، "أعتقد أن الوزارة مثقلة بالكثير من التفاصيل، ولكن خلال الفترة الماضية تراجعت كثيراً، وتخلت عن دورها التنسيقي والتعاوني مع منظمات المجتمع المدني المحلية، التي تجتهد بتنفيذ المشاريع والمبادرات رغم الصعوبات وشح الإمكانيات".
وسلط المغايرة الضوء على بعض الإنجازات التي لم تكتمل لتاريخه من بينها "العمل على تنفيذ مبادرة زراعة مليون شجرة خلال عشر سنوات، وبالتعاون ما بين وزارتي الزراعة والبيئة، وحشد الموارد المالية اللازمة".
ومن بين المشروعات التي لم تكتمل كذلك "العمل مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ووزارة الزراعة في تنفيذ مشروع تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي عبر الاستعادة، والإدارة المستدامة للأراضي المتدهورة في شمال الأردن".
وحذر من "أن تدهور الأراضي أو إصابتها بالجفاف يفقد قدرتها بالبقاء على قيد الحياة، مما يؤدي إلى مجموعة من العواقب مثل فشل المحاصيل إلى تنامي معدلات الهجرة والصراعات".
كما "أن ذلك الأمر يهدد بقاء البشرية نتيجة تنامي معدلات المجاعات، وفقدان الأمن الغذائي، فلا بد من توحيد الجهود العالمية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة"، وفق تأكيداته.

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