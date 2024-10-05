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الاحتلال يعترف بإصابة 38 من جنوده خلال معارك مع حزب الله

10/5/2024 11:44:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- في ظل القتال المحتدم بين حزب الله وجيش الاحتلال، اعترف الأخير بإصابة 38 من جنوده خلال معارك اليومين الماضيين.
ويشكك حزب الله بالأرقام التي يعلنها الاحتلال، ويقول إن عدد القتلى والإصابات أعلى من ذلك بصفوف جيشه.
وقال حزب الله إنه قصف مستوطنة سعسع بصاروخي "فلق 2"، كما قصف بالصواريخ تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في خلة عبير في يارون، وكفر يوفال وكفر جلعادي.
وأضاف الحزب أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة مشاة للاحتلال لدى محاولتها التقدم باتجاه محيط مبنى بلدية بلدة العديسة جنوبي لبنان.
وقال إنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى حرش مارون، وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.
وذكرت أنباء أن حزب الله اطلق رشقة صاروخية باتجاه أهداف للاحتلال في الجليل، فيما ذكرت مواقع إخبارية عبرية أن 10 إسرائيليين أصيبوا بجراح في منطقة الجليل الأسفل بنيران تلك الرشقة من الصواريخ
وطلبت الجبهة الداخلية في الكيان المحتل من سكان كريات شمونة وجميع البلدات المحيطة بها البقاء قرب الملاجئ، فيما دوت أمس صفارات الإنذار ببلدات عدة في الناصرة وشمال الجولان.
وقالت سلطة الإطفاء لدى الاحتلال إن 8 طواقم عملت أمس على إخماد حرائق بمنحدرات صفد نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.
في المقابل استهدفت غارات للاحتلال محيط منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما تصاعدت أعمدة الدخان من مكان الغارة.
وفجر أمس استهدفت 4 غارات للاحتلال محيط مجمع سيد الشهداء ومنطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية.
وذكر الدفاع المدني اللبناني أن 4 أشخاص استشهدوا في شقة قرب مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان.
كما ذكرت أنباء أن غارات للاحتلال استهدفت بلدتي قانا وطيردبا في منطقة صور، وقصفا مدفعيا استهدف بلدات يارون ومارون الراس جنوبي لبنان، واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلا في سهل بلدة سعدنايل بالبقاع الأوسط شرقي لبنان.
ويحاول جيش الاحتلال منذ الثلاثاء الماضي التوغل بريا جنوبي لبنان، ويواجه مقاومة شرسة من حزب الله الذي أوقع في صفوفه عشرات القتلى والجرحى.
على صعيد آخر، أعلنت 4 مستشفيات على الأقل في لبنان تعليق خدماتها أول من أمس على وقع غارات كثيفة للاحتلال في محيطها، وتضرر بعضها بالقصف.
واتهم حزب الله الاحتلال باستهداف فرق إنقاذ للهيئة الصحية الإسلامية التابعة له، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها أثناء عمله على رفع الركام وانتشال مصابين جراء غارات كثيفة ليلا في الضاحية الجنوبية.
وفي بلدة مرجعيون القريبة من الحدود مع إسرائيل، أغلق المستشفى الحكومي أبوابه أول من أمس بعد إجلاء موظفيه، إثر غارة للاحتلال عند مدخله الرئيسي.
ويكرر الاحتلال السيناريو الذي مارسه بداية عدوانه على غزة باستهداف المستشفيات وطواقمها.
فقد قال مدير المستشفى الحكومي إن غارة للاحتلال استهدفت سيارات إسعاف عند المدخل الرئيسي للمستشفى، ما أثار حالة من الإرباك والذعر في صفوف الطاقم الطبي والموظفين.
ومساء أول من أمس، أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام بأن المنطقة المحيطة بمستشفى صلاح غندور في بنت جبيل تعرضت لقصف مدفعي من قبل الاحتلال.
وأعلنت الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله أن 11 من مسعفيها استشهدوا بغارات الاحتلال أول من أمس.
وكان وزير الصحة فراس الأبيض أعلن الخميس الماضي استشهاد 97 عنصرا على الأقل من فرق الإنقاذ من مسعفين ورجال إطفاء، قضى 40 منهم خلال 3 أيام هذا الأسبوع.
في المقابل، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس أن عناصر حزب الله يستخدمون "سيارات الإنقاذ من أجل نقل المسلحين والوسائل القتالية"، وهو ذات الادعاء الذي كان الاحتلال يسوقه في قطاع غزة.
ومع تكرار استهداف مسعفين في مناطق عدة، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجراء اتصالات دبلوماسية من "أجل الضغط على العدو الإسرائيلي للسماح لفرق الإنقاذ والإغاثة بالوصول إلى المواقع التي تعرضت للغارات والسماح بنقل الضحايا والجرحى".
ومنذ 23 الشهر الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى اليوم عن حوال 1200 شهيد
و3191 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليون و200 ألف لبناني.-(وكالات)

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