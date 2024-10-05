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الرياضة السعودية تواكب التطور بمنجزات عالمية

10/5/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتفي المملكة بالذكرى العاشرة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوليه مقاليد الحكم. وخلال السنوات الماضية، شهدت الرياضة السعودية تطورا ملحوظا ودعما لا محدود، لتضاهي نظيراتها في العالم. وخلال السنة الماضية، سجلت الرياضة السعودية العديد من المنجزات الرياضية بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، إذ نظمت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تعد الأولى من نوعها، وتوج خلالها فريق فالكونز السعودي بطلا للمونديال الإلكتروني، بينما حصد المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عاما بطولة غرب آسيا، وتوج المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 20 عاما بطلا لبطولة غرب آسيا للمرة الثانية على التوالي، ونجح منتخب كمال الأجسام في الظفر بالمركز الثالث في بطولة العالم لكمال الأجسام، وتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم للناشئين، بعد حصوله على المركز الرابع في كأس آسيا، وتوج الخليج بطلا لكأس آسيا للأندية الـ26.
بطولة تاريخية

أثبت تنظيم المملكة بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى أن المحال ليس سعوديًا، بعد مشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، للتنافس على جوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار. وشهدت البطولة نجاحا باهرا، سواء على مستوى التنظيم أو الاهتمام الجماهيري أو تتويج فريق سعودي بأول الألقاب، بعدما حسم فالكونز اللقب لمصلحته بجمعهِ 5665 نقطة في صدارة الفرقِ المشاركة من أنحاء العالمي، التي تنافست في 20 لعبة.
تأهل ثالث

من أبرز المنجزات الرياضية التي سجلتها الرياضة السعودية خلال عام بلوغ المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها مصر في 2025، بعدما حل رابعا في نهائيات كأس آسيا للعبة، التي أقيمت في الأردن، ليسجل تأهله الثالث للمونديال.
التمسك بالذهب

لم تقتصر المنجزات السعودية خلال عام على لعبة واحدة أو اثنتين، فالمنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 20 عاما توج بطلا لبطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب في نسختها الثانية، التي استضافتها الإمارات، ليحافظ على لقبه الذي توج به في نسخة 2022، التي استضافتها المملكة.
27 ميدالية عالمية
يعتبر حصول المنتخب السعودي لكمال الأجسام على المركز الثالث في بطولة العالم لكمال الأجسام، التي استضافتها إيران بمشاركة 65 منتخبًا، على 27 ميدالية منوعة، منها 7 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، و3 من ميداليات المراكز الرابع والخامس والسادس، منجزا جديدا للعبة والرياضة السعودية.
لقب الغرب

نجح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عاما في التتويج بلقب بطولة غرب آسيا، التي استضافتها المملكة، واختتمت في يوليو الماضي بمحافظة الطائف، ليحرز اللقب، ويثبت علو كعب كرة القدم السعودية.
كأس آسيا

المنجزات الرياضية السعودية لم تقتصر على المنتخبات، بل نجح نادي الخليج في التتويج بلقب بطولة كأس آسيا الـ26 للأندية، التي أقيمت خلال نوفمبر الماضي، ليسجل نفسه ثالث ناد سعودي يتوج باللقب القاري، بعد الأهلي في نسخة 2009 ومضر في 2011.
كما شارك الدانة في كأس العالم للأندية، ونجح في تحقيق المركز الخامس بالبطولة العالمية.
الذهب للريشة
حقق المنتخب السعودي للريشة الطائرة 3 ميداليات (ذهبية - برونزيتين) في بطولة البحرين الدولية للناشئين والشباب. وجاءت ميداليات الأخضر في منافسات الزوجي المختلط وزوجي السيدات، إذ أحرز ذهبية البطولة الدولية أبطال فئة الشباب في الزوجي المختلط، والبرونزية في فئة الزوجي المختلط للناشئين، والبرونزية الثانية في زوجي الناشئات.
-تنظيم سعودي رائع ولافت لكأس العالم للرياضات الإلكترونية
-فالكونز السعودي بطلا للمونديال الإلكتروني في نسخته الأولى
-منتخب اليد للناشئين يبلغ كأس العالم للمرة الثالثة
-أخضر كمال الأجسام يحرز المركز الثالث في بطولة العالم
-المنتخب السعودي تحت 19 عاما يتوج بطلا لكأس غرب آسيا لكرة القدم
-أخضر الطائرة تحت 20 عاما يحافظ على لقبه بطلا لغرب آسيا
-أخضر الريشة الطائرة يتوج بـ3 ميداليات دولية
-الخليج يتوج بلقب كأس آسيا للأندية الـ26
-الدانة حل خامسا في كأس العالم للأندية

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