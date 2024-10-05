الرياضة السعودية تواكب التطور بمنجزات عالمية

(MENAFN
- Al Watan)
تحتفي المملكة بالذكرى العاشرة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوليه مقاليد الحكم. وخلال السنوات الماضية، شهدت الرياضة السعودية تطورا ملحوظا ودعما لا محدود، لتضاهي نظيراتها في العالم. وخلال السنة الماضية، سجلت الرياضة السعودية العديد من المنجزات الرياضية بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، إذ نظمت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تعد الأولى من نوعها، وتوج خلالها فريق فالكونز السعودي بطلا للمونديال الإلكتروني، بينما حصد المنتخب السعودي لكرة القدم
تحت 19 عاما بطولة غرب آسيا، وتوج المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 20 عاما بطلا لبطولة غرب آسيا للمرة الثانية على التوالي، ونجح منتخب كمال الأجسام في الظفر بالمركز الثالث في بطولة العالم لكمال الأجسام، وتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم للناشئين، بعد حصوله على المركز الرابع في كأس آسيا، وتوج الخليج بطلا لكأس آسيا للأندية الـ26.
بطولة تاريخية
أثبت تنظيم المملكة بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى أن المحال ليس سعوديًا، بعد مشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، للتنافس على جوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار. وشهدت البطولة نجاحا باهرا، سواء على مستوى التنظيم أو الاهتمام الجماهيري أو تتويج فريق سعودي بأول الألقاب، بعدما حسم فالكونز اللقب لمصلحته بجمعهِ 5665 نقطة في صدارة الفرقِ المشاركة من أنحاء العالمي، التي تنافست في 20 لعبة.
تأهل ثالث
من أبرز المنجزات الرياضية التي سجلتها الرياضة السعودية خلال عام بلوغ المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها مصر في 2025، بعدما حل رابعا في نهائيات كأس آسيا للعبة، التي أقيمت في الأردن، ليسجل تأهله الثالث للمونديال.
التمسك بالذهب
لم تقتصر المنجزات السعودية خلال عام على لعبة واحدة أو اثنتين، فالمنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 20 عاما توج بطلا لبطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب في نسختها الثانية، التي استضافتها الإمارات، ليحافظ على لقبه الذي توج به في نسخة 2022، التي استضافتها المملكة.
27 ميدالية عالمية
يعتبر حصول المنتخب السعودي لكمال الأجسام على المركز الثالث في بطولة العالم لكمال الأجسام، التي استضافتها إيران بمشاركة 65 منتخبًا، على 27 ميدالية منوعة، منها 7 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، و3 من ميداليات المراكز الرابع والخامس والسادس، منجزا جديدا للعبة والرياضة السعودية.
لقب الغرب
نجح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عاما في التتويج بلقب بطولة غرب آسيا، التي استضافتها المملكة، واختتمت في يوليو الماضي بمحافظة الطائف، ليحرز اللقب، ويثبت علو كعب كرة القدم السعودية.
كأس آسيا
المنجزات الرياضية السعودية لم تقتصر على المنتخبات، بل نجح نادي الخليج في التتويج بلقب بطولة كأس آسيا الـ26 للأندية، التي أقيمت خلال نوفمبر الماضي، ليسجل نفسه ثالث ناد سعودي يتوج باللقب القاري، بعد الأهلي في نسخة 2009 ومضر في 2011.
كما شارك الدانة في كأس العالم للأندية، ونجح في تحقيق المركز الخامس بالبطولة العالمية.
الذهب للريشة
حقق المنتخب السعودي للريشة الطائرة 3 ميداليات (ذهبية - برونزيتين) في بطولة البحرين الدولية للناشئين والشباب. وجاءت ميداليات الأخضر في منافسات الزوجي المختلط وزوجي السيدات، إذ أحرز ذهبية البطولة الدولية أبطال فئة الشباب في الزوجي المختلط، والبرونزية في فئة الزوجي المختلط للناشئين، والبرونزية الثانية في زوجي الناشئات.
-تنظيم سعودي رائع ولافت لكأس العالم للرياضات الإلكترونية
-فالكونز السعودي بطلا للمونديال الإلكتروني في نسخته الأولى
-منتخب اليد للناشئين يبلغ كأس العالم للمرة الثالثة
-أخضر كمال الأجسام يحرز المركز الثالث في بطولة العالم
-المنتخب السعودي تحت 19 عاما يتوج بطلا لكأس غرب آسيا لكرة القدم
-أخضر الطائرة تحت 20 عاما يحافظ على لقبه بطلا لغرب آسيا
-أخضر الريشة الطائرة يتوج بـ3 ميداليات دولية
-الخليج يتوج بلقب كأس آسيا للأندية الـ26
-الدانة حل خامسا في كأس العالم للأندية
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