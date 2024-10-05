براعم الربيع لشجرة المجتمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بالفعل،‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أثمن‭ ‬من‭ ‬ثروة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجتمع،‭ ‬فبهم‭ ‬ينهض‭ ‬أو‭ ‬يسقط،‭ ‬لذلك‭ ‬تبقى‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطويرهم‭ ‬وتنميتهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬محل‭ ‬اهتمام‭ ‬وتقدير‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬والعالمي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬لدى‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬نقاشية‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬والخمسين‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنيف‭.‬

لقد‭ ‬أشار‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬السلوكيات‭ ‬السلبية‭ ‬بنسبة‭ ‬56 % ‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معا‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬تربوي‭ ‬تنفذه‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية،‭ ‬وحماية‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الأساسية،‭ ‬وأن‭ ‬يمنحهم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المواقف‭ ‬الصعبة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬استباقية‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الأطفال‭ ‬والنشء‭ ‬وتبنت‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬أمنية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التسامح‭.‬

في‭ ‬كلمتها‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مستقبل‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالمملكة‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬قامت‭ ‬بمأسسة‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الشباب‭ ‬وتنميتهم‭ ‬وفقا‭ ‬للخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الموضوعة‭.‬

تلك‭ ‬المواقف‭ ‬البحرينية‭ ‬المشرفة‭ ‬تجاه‭ ‬الشباب‭ ‬إنما‭ ‬تبعث‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجتمع‭ ‬بأن‭ ‬يستلهموا‭ ‬أفكارهم‭ ‬منهم‭ ‬ويشاركوهم‭ ‬خططهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬أوصى‭ ‬به‭ ‬الكاتب‭ ‬الكبير‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬سعد‭ ‬زغلول‭ ‬كان‭ ‬يستمع‭ ‬إلى‭ ‬نصائح‭ ‬الشيوخ،‭ ‬لكنه‭ ‬اتبع‭ ‬غالبا‭ ‬آراء‭ ‬الشباب،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قناعته‭ ‬بأنهم‭ ‬براعم‭ ‬الربيع‭ ‬لشجرة‭ ‬المجتمع‭!‬