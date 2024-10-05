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بعد تفجيرات في لبنان.. طيران الإمارات تحظر أجهزة الاتصال اللاسلكية

10/5/2024 8:10:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬حظر‭ ‬أجهزة‭ ‬النداء‭ ‬وأجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائراتها‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجمات‭ ‬التخريبية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وتمديد‭ ‬إلغاء‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬لوجهات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بسبب‭ ‬التصعيد‭ ‬الإقليمي‭. ‬

وقالت‭ ‬الشركة‭: ‬‮«‬يُحظر‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الركاب‭ ‬المسافرين‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬المتجهة‭ ‬من‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬أو‭ ‬عبرها‭ ‬نقل‭ ‬أجهزة‭ ‬النداء‭ ‬واللاسلكي‭ ‬في‭ ‬الأمتعة‭ ‬المسجلة‭ ‬أو‭ ‬المحمولة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أكدت‭ ‬الشركة‭: ‬‮«‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬ستقوم‭ ‬بمصادرة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬حقائب‭ ‬اليد‭ ‬أو‭ ‬الأمتعة‭ ‬المسجلة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالركاب‮»‬‭. ‬

وأدّت‭ ‬تفجيرات‭ ‬استهدفت‭ ‬أجهزة‭ ‬استدعاء‭ ‬واتصال‭ ‬كانت‭ ‬بأيدي‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬37‭ ‬قتيلا‭ ‬وحوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬جريح‭. ‬

وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إلغاء‭ ‬كافة‭ ‬رحلاتها‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬والأردن‭ ‬وإليها‭ ‬حتى‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ضمنا،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الاضطرابات‭ ‬الإقليمية‮»‬‭. ‬

وألغت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬رحلاتها‭ ‬بين‭ ‬دبي‭ ‬وبيروت‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭. ‬

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