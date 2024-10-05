بعد تفجيرات في لبنان.. طيران الإمارات تحظر أجهزة الاتصال اللاسلكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة طيران الإمارات حظر أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية على متن طائراتها في أعقاب الهجمات التخريبية في لبنان، وتمديد إلغاء الرحلات الجوية لوجهات في الشرق الأوسط بسبب التصعيد الإقليمي.
وقالت الشركة: «يُحظر على جميع الركاب المسافرين على الرحلات المتجهة من أو إلى دبي أو عبرها نقل أجهزة النداء واللاسلكي في الأمتعة المسجلة أو المحمولة».
وفي بيان نشرته على موقعها يوم الجمعة أكدت الشركة: «شرطة دبي ستقوم بمصادرة مثل هذه الأجهزة الموجودة في حقائب اليد أو الأمتعة المسجلة الخاصة بالركاب».
وأدّت تفجيرات استهدفت أجهزة استدعاء واتصال كانت بأيدي عناصر من حزب الله على مدى يومين في سبتمبر إلى سقوط 37 قتيلا وحوالي ثلاثة آلاف جريح.
وكانت الشركة قد أعلنت يوم الخميس إلغاء كافة رحلاتها من إيران والعراق والأردن وإليها حتى الخامس من أكتوبر ضمنا، قائلة إن القرار يأتي بسبب «الاضطرابات الإقليمية».
وألغت طيران الإمارات رحلاتها بين دبي وبيروت حتى 15 أكتوبر.
MENAFN05102024000055011008ID1108749764
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.