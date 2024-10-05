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لبنان: ارتفاع إجمالي الضحايا منذ بدء الأحداث العسكرية إلى 2036 قتيلا و9662 جريحا

10/5/2024 3:02:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 5 - 10 (كونا) -- ذكر تقرير صدر عن رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع عن الوضع الأمني في لبنان اليوم السبت أن العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الأحداث العسكرية في أكتوبر 2023 ارتفع إلى 2036 قتيلا و 9662 جريحا من بينهم 11 عاملا صحيا.
وعرض التقرير الذي حمل الرقم (11) اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان لافتا إلى أنه سجل خلال ال24 ساعة الماضية 106 غارات جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان تركزت معظمها في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع ليصل العدد الإجمالي للإعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9073 اعتداء.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية سجلتا حتى يوم أمس إغلاق 96 مركزا وعيادة للرعاية الصحية الأولية ووفاة 77 عاملا صحيا وإصابة 74 آخرين.
وسجل استهداف العديد من المراكز الصحية بما في ذلك مراكز إرسال سيارات الإسعاف مباشرة وإجبار مستشفى واحد في الجنوب على إخلاء موظفيه ومرضاه.
وقال التقرير إنه تم فتح 940 مركزا لاستقبال النازحين في المدارس الرسمية والمجمعات التربوية والمعاهد المهنية والجامعات وفي المدارس الخاصة والأندية والقاعات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية وقد بلغ عدد المراكز التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى البالغة 724 مركزا.
وأضاف أنه تم تسجيل 173 ألف نازح في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية بين (المقاومة) وقوات الاحتلال الإسرائيلي أخذت حدتها تتصاعد إلى أن بلغت منذ 23 سبتمبر الماضي أوجها مع شن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

أ ي ب / م م ج




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