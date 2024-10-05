لبنان: ارتفاع إجمالي الضحايا منذ بدء الأحداث العسكرية إلى 2036 قتيلا و9662 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 5 - 10 (كونا) -- ذكر تقرير صدر عن رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع عن الوضع الأمني في لبنان اليوم السبت أن العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الأحداث العسكرية في أكتوبر 2023 ارتفع إلى 2036 قتيلا و 9662 جريحا من بينهم 11 عاملا صحيا.
وعرض التقرير الذي حمل الرقم (11) اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان لافتا إلى أنه سجل خلال ال24 ساعة الماضية 106 غارات جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان تركزت معظمها في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع ليصل العدد الإجمالي للإعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9073 اعتداء.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية سجلتا حتى يوم أمس إغلاق 96 مركزا وعيادة للرعاية الصحية الأولية ووفاة 77 عاملا صحيا وإصابة 74 آخرين.
وسجل استهداف العديد من المراكز الصحية بما في ذلك مراكز إرسال سيارات الإسعاف مباشرة وإجبار مستشفى واحد في الجنوب على إخلاء موظفيه ومرضاه.
وقال التقرير إنه تم فتح 940 مركزا لاستقبال النازحين في المدارس الرسمية والمجمعات التربوية والمعاهد المهنية والجامعات وفي المدارس الخاصة والأندية والقاعات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية وقد بلغ عدد المراكز التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى البالغة 724 مركزا.
وأضاف أنه تم تسجيل 173 ألف نازح في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية بين (المقاومة) وقوات الاحتلال الإسرائيلي أخذت حدتها تتصاعد إلى أن بلغت منذ 23 سبتمبر الماضي أوجها مع شن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
أ ي ب / م م ج
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