المنتدى الاقتصادي: القطاع الخاص يقود جهود التوظيف وانخفاض البطالة

وأوضح المنتدى أن هذه المؤشرات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مؤكداً أن النتائج تعكس مرونة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مثل الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية في المنطقة.



أفادت ورقة صادرة عن المنتدى أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 22% في عام 2023 مقارنة بـ 24.1% في عام 2021. ووفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، تواصل الانخفاض حتى بلغت نسبة البطالة 21.4% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.



كما أشار المنتدى إلى أن نتائج المسح الأخير لفرص العمل المستحدثة، الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة، أوضحت أن صافي فرص العمل التي تم إنشاؤها في السوق الأردني بلغ حوالي 95,342 فرصة في عام 2023، وهو ما يعادل 95% من الهدف السنوي المحدد في رؤية التحديث الاقتصادي. ويعد هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالمتوسط السنوي لفرص العمل المستحدثة في السنوات الخمس الماضية.



وأضاف المنتدى أن فرص العمل توزعت بين الذكور والإناث بنسبة 69% للذكور (65,595 وظيفة) و31% للإناث (29,748 وظيفة). وأوضح أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة، حيث بلغت 70.7%، مما يؤكد دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتوظيف.

وفي المقابل، أسهم القطاع العام بنسبة 28% من فرص العمل، مع استمرار التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي طويلة الأمد.



أوضح المنتدى أن معظم الوظائف المستحدثة في عام 2023 ذهبت لصالح القوى العاملة الأردنية، بنسبة 87.6% من إجمالي الفرص، بينما حصلت العمالة العربية غير الأردنية على 7.3% والجنسيات غير العربية على 5.1%.



وفيما يخص توزيع الفرص حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ قطاع الإدارة العامة على النسبة الأكبر بنسبة 16%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14%. كما ساهم قطاع التعليم بنسبة 13.9% من الفرص، بينما حظيت الصناعات التحويلية بنسبة 13.4%.



وفي هذا السياق، شدد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، على ضرورة مواصلة تحسين معدلات البطالة من خلال اعتماد سياسات فعّالة تستهدف تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات إلى الأردن يعد عاملاً أساسياً لتحقيق معدلات بطالة تتوافق مع المعايير العالمية المقبولة، مؤكداً أن هذا النهج يمثل المسار الأمثل لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.



يُذكر أن المنتدى الاقتصادي الأردني، الذي تأسس في عام 2019، يعد منصة فكرية تهدف إلى متابعة وتحليل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ويعمل على تعزيز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعتبر مؤشر البطالة من أبرز المؤشرات التي يركز عليها المنتدى، حيث يستخدمه كمقياس لمدى استجابة الاقتصاد الأردني للسياسات والقرارات الحكومية.



