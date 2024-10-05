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الجزيرة يسمي جهازه الفني بقيادة شلباية

10/5/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- سمى نادي الجزيرة، أعضاء الجهاز الفني لفريق كرة القدم، بقيادة المدرب محمود شلباية، للإشراف على الفريق في بقية منافسات الموسم المحلي، خلفا للمدرب عثمان الحسنات.

ويتكون الجهاز الفني من حسن عبد الفتاح كمساعد أول، وصالح الجوهري كمساعد ثاني، وفادي شناق مدربا لحراس المرمى، وبلال أبو سليم معدا بدنيا، وبدر سنان محللا للأداء.

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