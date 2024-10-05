الجزيرة يسمي جهازه الفني بقيادة شلباية
التاريخ
10/5/2024 3:00:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- سمى نادي الجزيرة، أعضاء الجهاز الفني لفريق كرة القدم، بقيادة المدرب محمود شلباية، للإشراف على الفريق في بقية منافسات الموسم المحلي، خلفا للمدرب عثمان الحسنات.
ويتكون الجهاز الفني من حسن عبد الفتاح كمساعد أول، وصالح الجوهري كمساعد ثاني، وفادي شناق مدربا لحراس المرمى، وبلال أبو سليم معدا بدنيا، وبدر سنان محللا للأداء.
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