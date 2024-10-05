مشيا على الأقدام في طرقات وعرة.. آلاف اللبنانيين ينزحون إلى سوريا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنيف/ PNN- قالت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، إن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي.
أفاد بذلك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوسيانو، الذي أوضح أن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا بين 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، و3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينهم 152 ألف سوري، و82 ألف لبناني.
وأفاد أن حوالي 50 ألف شخص غادروا لبنان في الفترة نفسها باستخدام مطار بيروت الدولي، و1060 آخرين عبر السفن.
MENAFN05102024000205011050ID1108748924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.