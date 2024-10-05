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مشيا على الأقدام في طرقات وعرة.. آلاف اللبنانيين ينزحون إلى سوريا

10/5/2024 5:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/ PNN- قالت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، إن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي.

أفاد بذلك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوسيانو، الذي أوضح أن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا بين 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، و3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينهم 152 ألف سوري، و82 ألف لبناني.
وأفاد أن حوالي 50 ألف شخص غادروا لبنان في الفترة نفسها باستخدام مطار بيروت الدولي، و1060 آخرين عبر السفن.













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