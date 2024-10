إعلان شركتي NIV وtiktok التابعتين لشركة Estée Lauder عن الفائزين في برنامج Catalysts

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة The Estée Lauder Companies (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE: باسم EL) ("ELC") الإعلان عن الفائزين في برنامج The Catalysts. هذه المبادرة العالمية المتكاملة، التي أطلقتها شركة New Incubation Ventures (“NIV”) التابعة لـشركة ELC وبدعم من TikTok، تهدف إلى تسليط الضوء على القصاصين الناشئين والارتقاء بهم وتمكينهم برؤى جديدة لصناعة التجميل. البرنامج يؤكد على التزام شركة NIV في دعم الأرواح الرائدة في مجال التجميل، وإبراز تأثير صناعة التجميل وأثرها وترابطها مع المشهد الثقافي، والاجتماعي، والفني الأوسع.

في 2 أكتوبر 2024، قدم مؤسسو الشركات التسع المتأهلة للتصفيات النهائية، وهم Baude NY، وBEAME، وLOVERBOY BEAUTY، وEtia London، وForta، وGorgeous Nothings، وRuka، و Sky High Farm Universe، وZure Solaris، عرضًا أمام لجنة تحكيم Catalysts في Le Meurice في باريس. كل متأهل للتصفيات النهائية قدم عرضًا مدته سبع دقائق يوضح خلالها مفهومه، ورؤيته، وابتكاره. بعد ذلك، صوت الحكام لاختيار أفضل شركتين واللتين ستحصلان على ما يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي كدعم مالي بالإضافة إلى الإرشاد والمساعدة في المشروع.

وقالت Shana Randhava، نائب الرئيس الأول لمشاريع الحضانة الجديدة لدى شركات Estée Lauder: "لقد تجاوز برنامج The Catalysts توقعاتنا بكثير. "إذ سلط البرنامج الضوء من خلال أكثر من 800 متقدم من جميع أنحاء العالم على المواهب الإبداعية المذهلة التي تقود مستقبل التجميل". "كل متأهل من المتأهلين للتصفيات النهائية مثل وجهة نظر وفرصة فريدة من نوعها. إننا نهنئ Etia London، وLOVERBOY BEAUTY، وRuka، ونتطلع إلى دعمهم بينما يواصلون بناء شركاتهم."

الفائزون في برنامج THE CATALYSTS لعام 2024

Etia London

Lucy Edwards، المؤسسة

تهدف العلامة التجارية التي يمكن الوصول إليها والخاصة بعارضة الأزياء والحقوقية @lucyedwardsofficial إلى أن تصبح أول علامة تجارية للتجميل على الإطلاق لـعدد 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. في تمثيل لمفهوم الصناعة الحقيقية أولاً، ستستخدم Edwards التمويل والإرشاد من برنامج The Catalysts لجعل Etia London حقيقة واقعة.

TikTok: @lucyedwards

LOVERBOY BEAUTY

Charles Jeffrey، المؤسس والمدير الإبداعي

بفضل تمويل برنامج The Catalysts، تستهدف LOVERBOY BEAUTY إعادة تعريف مشهد مستحضرات التجميل من خلال نهج معبر ومتحرر للجمال، ومساحيق طلاء الوجه المستلهمة، والأداء، ومجتمع الميم.

TikTok: @charlesjeffreyloverboy

Ruka

Tendai Moyo، الرئيس التنفيذي

بهدف إعادة البهجة إلى تصفيف الشعر، ستستخدم Ruka تمويل The Catalysts لمواصلة مهمتها المتمثلة في إحداث تغيير جذري في صناعة وصلات الشعر.

TikTok: @rukahair

صرحت Vanessa Craft، الرئيس العالمي للشراكات في TikTok: "كوني جزءًا من لجنة التحكيم في The Catalysts قد فتح عيني على مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يلهمون الاتجاهات الثقافية التي تدعم صناعة التجميل اليوم". "إن قلب هذا التحول يضم جيلاً جديدًا من مؤسسي مستحضرات التجميل؛ ما يجلب الأصالة والبهجة للعملاء، ويقدم منتجات فريدة وشاملة. ويجسد كل من Etia London، وLOVERBOY BEAUTY، وRuka هذا الأمر.

الموقع الإلكتروني:

TikTok: @thecatalystsworld

نبذة عن شركة New Incubation Ventures

شركة New Incubation Ventures (NIV) هي ذراع الاستثمار الاستراتيجية والحاضنة في المراحل المبكرة لشركات Estée Lauder. تتعاون شركة NIV مع مؤسسين ورواد أعمال من ذوي الفكر المستقبلي من أجل إنشاء أفضل العلامات التجارية الناشئة وتمويلها ودعمها في عالم التجميل وتعزيز نماذج الأعمال الجديدة لتشكيل مستقبل التجميل وإنشاء خط إمداد عملي من العلامات التجارية المتنوعة ومحركات النمو الجديدة لمحفظة شركات ELC.

نبذة عن شركة The Estée Lauder Companies Inc .

شركة The Estée Lauder Companies Inc. هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع منتجات العناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل، والعطور، ومنتجات العناية بالشعر عالية الجودة وتسويقها. تُباع منتجات الشركة في حوالي 150 دولة ومنطقة تحت أسماء تجارية تشمل Estée Lauder، وAramis، وClinique، وLab Series، وOrigins، وM·A·C، وLa Mer، وBobbi Brown، وAveda، وJo Malone London، وBumble and bumble، وDarphin. Paris، وTOM FORD BEAUTY، وSmashbox، وAERIN Beauty، وLe Labo، وEditions de Parfums Frédéric Malle، وGLAMGLOW، KILIAN PARIS، وToo Faced، وDr+، وعائلة العلامات التجارية DECIEM، التي تشمل The Ordinary، وNIOD، وBALMAIN Beauty.

