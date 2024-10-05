إعلان شركتي NIV وtiktok التابعتين لشركة Estée Lauder عن الفائزين في برنامج Catalysts

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة The Estée Lauder Companies (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE: باسم EL) ("ELC") الإعلان عن الفائزين في برنامج The Catalysts. هذه المبادرة العالمية المتكاملة، التي أطلقتها شركة New Incubation Ventures (“NIV”) التابعة لـشركة ELC وبدعم من TikTok، تهدف إلى تسليط الضوء على القصاصين الناشئين والارتقاء بهم وتمكينهم برؤى جديدة لصناعة التجميل. البرنامج يؤكد على التزام شركة NIV في دعم الأرواح الرائدة في مجال التجميل، وإبراز تأثير صناعة التجميل وأثرها وترابطها مع المشهد الثقافي، والاجتماعي، والفني الأوسع.

في 2 أكتوبر 2024، قدم مؤسسو الشركات التسع المتأهلة للتصفيات النهائية، وهم Baude NY، وBEAME، وLOVERBOY BEAUTY، وEtia London، وForta، وGorgeous Nothings، وRuka، و Sky High Farm Universe، وZure Solaris، عرضًا أمام لجنة تحكيم Catalysts في Le Meurice في باريس. كل متأهل للتصفيات النهائية قدم عرضًا مدته سبع دقائق يوضح خلالها مفهومه، ورؤيته، وابتكاره. بعد ذلك، صوت الحكام لاختيار أفضل شركتين واللتين ستحصلان على ما يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي كدعم مالي بالإضافة إلى الإرشاد والمساعدة في المشروع.

وقالت Shana Randhava، نائب الرئيس الأول لمشاريع الحضانة الجديدة لدى شركات Estée Lauder: "لقد تجاوز برنامج The Catalysts توقعاتنا بكثير. "إذ سلط البرنامج الضوء من خلال أكثر من 800 متقدم من جميع أنحاء العالم على المواهب الإبداعية المذهلة التي تقود مستقبل التجميل". "كل متأهل من المتأهلين للتصفيات النهائية مثل وجهة نظر وفرصة فريدة من نوعها. إننا نهنئ Etia London، وLOVERBOY BEAUTY، وRuka، ونتطلع إلى دعمهم بينما يواصلون بناء شركاتهم."

الفائزون في برنامج THE CATALYSTS لعام 2024

Etia London

Lucy Edwards، المؤسسة

تهدف العلامة التجارية التي يمكن الوصول إليها والخاصة بعارضة الأزياء والحقوقية @lucyedwardsofficial إلى أن تصبح أول علامة تجارية للتجميل على الإطلاق لـعدد 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. في تمثيل لمفهوم الصناعة الحقيقية أولاً، ستستخدم Edwards التمويل والإرشاد من برنامج The Catalysts لجعل Etia London حقيقة واقعة.

TikTok: @lucyedwards

LOVERBOY BEAUTY

Charles Jeffrey، المؤسس والمدير الإبداعي

بفضل تمويل برنامج The Catalysts، تستهدف LOVERBOY BEAUTY إعادة تعريف مشهد مستحضرات التجميل من خلال نهج معبر ومتحرر للجمال، ومساحيق طلاء الوجه المستلهمة، والأداء، ومجتمع الميم.

TikTok: @charlesjeffreyloverboy

Ruka

Tendai Moyo، الرئيس التنفيذي

بهدف إعادة البهجة إلى تصفيف الشعر، ستستخدم Ruka تمويل The Catalysts لمواصلة مهمتها المتمثلة في إحداث تغيير جذري في صناعة وصلات الشعر.

TikTok: @rukahair

صرحت Vanessa Craft، الرئيس العالمي للشراكات في TikTok: "كوني جزءًا من لجنة التحكيم في The Catalysts قد فتح عيني على مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يلهمون الاتجاهات الثقافية التي تدعم صناعة التجميل اليوم". "إن قلب هذا التحول يضم جيلاً جديدًا من مؤسسي مستحضرات التجميل؛ ما يجلب الأصالة والبهجة للعملاء، ويقدم منتجات فريدة وشاملة. ويجسد كل من Etia London، وLOVERBOY BEAUTY، وRuka هذا الأمر.

الموقع الإلكتروني:

TikTok: @thecatalystsworld

نبذة عن شركة New Incubation Ventures

شركة New Incubation Ventures (NIV) هي ذراع الاستثمار الاستراتيجية والحاضنة في المراحل المبكرة لشركات Estée Lauder. تتعاون شركة NIV مع مؤسسين ورواد أعمال من ذوي الفكر المستقبلي من أجل إنشاء أفضل العلامات التجارية الناشئة وتمويلها ودعمها في عالم التجميل وتعزيز نماذج الأعمال الجديدة لتشكيل مستقبل التجميل وإنشاء خط إمداد عملي من العلامات التجارية المتنوعة ومحركات النمو الجديدة لمحفظة شركات ELC.

نبذة عن شركة The Estée Lauder Companies Inc .

شركة The Estée Lauder Companies Inc. هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع منتجات العناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل، والعطور، ومنتجات العناية بالشعر عالية الجودة وتسويقها. تُباع منتجات الشركة في حوالي 150 دولة ومنطقة تحت أسماء تجارية تشمل Estée Lauder، وAramis، وClinique، وLab Series، وOrigins، وM·A·C، وLa Mer، وBobbi Brown، وAveda، وJo Malone London، وBumble and bumble، وDarphin. Paris، وTOM FORD BEAUTY، وSmashbox، وAERIN Beauty، وLe Labo، وEditions de Parfums Frédéric Malle، وGLAMGLOW، KILIAN PARIS، وToo Faced، وDr+، وعائلة العلامات التجارية DECIEM، التي تشمل The Ordinary، وNIOD، وBALMAIN Beauty.

ELC-C

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