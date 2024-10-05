إفريقيا والأمريكتان تتحدان في قمة تاريخية للتخطيط لمستقبل سياحي مشترك

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلن قادة السياحة من إفريقيا والأمريكتين عن التزامهم بالعمل معًا لجعل القطاع ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة الجماعية في القارتين.

تم اعتماد "إعلان بونتا كانا" في ختام الاجتماع المشترك الأول للجان السياحة الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا والأمريكتين. واعترافًا بالروابط التاريخية بين المنطقتين، فضلاً عن ثقافتيهما الفريدة والمتكاملة، كانت القمة بمثابة منصة بارزة لتعزيز التعاون والاستفادة من الابتكار والتعليم والاستثمارات والصناعات الإبداعية من أجل التنمية المستقبلية للسياحة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة Zurab Pololikashvili: "توفر هذه القمة منصة فريدة لإقامة الروابط وبناء الجسور بين إفريقيا والأمريكتين، وإنشاء شراكات إستراتيجية عبر الأقاليم، وتعزيز مشاريع التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وكل ذلك لصالح قطاع السياحة في المنطقتين".

وقالت Natalia Bayona، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: "تتمتع إفريقيا والأمريكتان بتراث ثقافي غني ومناظر طبيعية متنوعة وروابط تاريخية عميقة. ومع ذلك، فإننا ندرك أنه بسبب التحديات المتعددة -مثل محدودية الاتصال والحواجز التنظيمية والإدارية ونقص الوعي المتبادل بالسوق- فإن علاقتنا عبر السياحة ليست قوية كما ينبغي.

هدفنا اليوم هو مواجهة هذه التحديات وجهًا لوجه، وتعزيز التعاون الذي من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز التبادل الثقافي، وتشجيع الممارسات المستدامة التي تعود بالنفع على جميع مجتمعاتنا".

حدد إعلان بونتا كانا مجموعة من الالتزامات المشتركة لتنمية السياحة كمحرك للتنمية الشاملة. من خلال الإعلان، يدرك قادة السياحة من كلا المنطقتين الحاجة المهمة إلى "تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة" من خلال السياحة.

أشار الموقعون على الإعلان إلى عزمهم على "مضاعفة جهودهم"، وعلى الأخص في:

الاستثمارات الإستراتيجية: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات في القطاع، وتحديد أولويات الاستثمارات من خلال وضع سياسات فعالة. أيضًا، لتعزيز الترابط بين المنطقتين، سواء من حيث تحسين الروابط الجوية أو تعزيز التبادل الثقافي.

تنمية المهارات والتدريب: إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب في مجال السياحة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت وخارجه، وتشجيع استخدام الابتكار والمهارات الرقمية الجديدة لتعزيز معرفة القوى العاملة في مجال السياحة.

الابتكار: دعم المسابقات للشركات الناشئة ورجال الأعمال في كلتا المنطقتين، وتقديم دعم أفضل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك في المجتمعات الريفية، وتعزيز الحلول المبتكرة التي تركز على الاستدامة والعمل المناخي.

الصناعات الإبداعية: تعزيز دور الصناعات الثقافية والإبداعية في قطاع السياحة، بما في ذلك من خلال تمويل المشاريع التي تنطوي على إمكانية جذب السياح وتنمية وجهات وطرق ثقافية جديدة ومتنوعة، وضمان تركيز الفوائد التي يقدمها القطاع على التنمية الاجتماعية والشاملة.

التعاون الأقاليمي: دعم تحليل السوق والأبحاث الأخرى لتحديد المجالات المحتملة للنمو والفرص المشتركة، ووضع إستراتيجيات مشتركة للتنمية السياحية، بما في ذلك من خلال وسائل الإعلام الرقمية والمنتجات الجديدة ومعارض التجارة السياحية الدولية.

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