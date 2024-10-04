اتحاد عمان في مجموعة الرياضي والدفاع الجوي بـسلة وصل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - أسفرت قرعة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة“وصل”، عن وقوع نادي اتحاد عمان في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي الرياضي
اللبناني والدفاع الجوي العراقي، وذلك بعد إجراء مراسم القرعة اليوم.
وتواجدت فرق الوحدة السوري وطبيعة طهران الإيراني والحكمة اللبناني في المجموعة الأولى، وذلك في القرعة التي أقيمت عبر الإنترنت بحضور ممثلي الفرق المشاركة كافة، وساعد في سحبها فارس يوسف وجوزيف جعارة من جمعية ويلرز الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى مستوى منطقة الخليج، جاءت فرق: الكويت الكويتي وشباب أهلي دبي الإماراتي والبشائر العماني والأهلي البحريني في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق المنامة البحريني والاتحاد السعودي والعربي القطري والقادسية الكويتي.
ويشارك 14 فريقا في منافسات الموسم الجديد- 8 فرق في دوري الخليج، و6 فرق في دوري غرب آسيا، وستتأهل أفضل 3 فرق من دوريات غرب آسيا والخليج إلى نهائيات“وصل 8”، حيث سينضم إليهم أبطال جنوب ووسط آسيا.
وطبقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب الفريقان اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث مع بعضهما البعض“كروس” في مباراة فاصلة، لإكمال أضلاع الدور نصف النهائي.
وقرر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي“فيبا” تأجيل انطلاقة بطولة سوبر غرب آسيا، لتبدأ في الرابع من كانون الأول“ديسمبر” المقبل، وذلك بسبب التطورات السياسية والأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فيما تبدأ بطولة وصل عن منطقة الخليج في موعدها المقرر يوم 14 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وتعد هذه المشاركة الخارجية الأولى لاتحاد عمان على صعيد فريق الرجال، الذي يقوده المدير الفني عبدالله أبو قورة ويساعده نايف عصفور، ويضم اللاعبين: أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة، الطيب قاسم، والمحترفين الأميركي شين راكتور والأسترالي غاك دينك.
MENAFN04102024000072011014ID1108748526
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.