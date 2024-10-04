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اتحاد عمان في مجموعة الرياضي والدفاع الجوي بـسلة وصل

10/4/2024 11:31:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - أسفرت قرعة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة“وصل”، عن وقوع نادي اتحاد عمان في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي الرياضي اللبناني والدفاع الجوي العراقي، وذلك بعد إجراء مراسم القرعة اليوم.
وتواجدت فرق الوحدة السوري وطبيعة طهران الإيراني والحكمة اللبناني في المجموعة الأولى، وذلك في القرعة التي أقيمت عبر الإنترنت بحضور ممثلي الفرق المشاركة كافة، وساعد في سحبها فارس يوسف وجوزيف جعارة من جمعية ويلرز الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى مستوى منطقة الخليج، جاءت فرق: الكويت الكويتي وشباب أهلي دبي الإماراتي والبشائر العماني والأهلي البحريني في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق المنامة البحريني والاتحاد السعودي والعربي القطري والقادسية الكويتي.
ويشارك 14 فريقا في منافسات الموسم الجديد- 8 فرق في دوري الخليج، و6 فرق في دوري غرب آسيا، وستتأهل أفضل 3 فرق من دوريات غرب آسيا والخليج إلى نهائيات“وصل 8”، حيث سينضم إليهم أبطال جنوب ووسط آسيا.
وطبقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب الفريقان اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث مع بعضهما البعض“كروس” في مباراة فاصلة، لإكمال أضلاع الدور نصف النهائي.
وقرر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي“فيبا” تأجيل انطلاقة بطولة سوبر غرب آسيا، لتبدأ في الرابع من كانون الأول“ديسمبر” المقبل، وذلك بسبب التطورات السياسية والأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فيما تبدأ بطولة وصل عن منطقة الخليج في موعدها المقرر يوم 14 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وتعد هذه المشاركة الخارجية الأولى لاتحاد عمان على صعيد فريق الرجال، الذي يقوده المدير الفني عبدالله أبو قورة ويساعده نايف عصفور، ويضم اللاعبين: أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة، الطيب قاسم، والمحترفين الأميركي شين راكتور والأسترالي غاك دينك.

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