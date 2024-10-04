تمويل الأهداف المناخية يشكل تحدياً لمؤتمر COP29

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – من المتوقع أن تتفاقم مسألة تمويل الاجراءات الضرورية لتحقيق الأهداف المناخية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP29 المزمع انعقاده في الفترة من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الاذربيجانية باكو. وخلال بعنوان“ما قبل مؤتمر COP29: دور الصناعة في أجندة المناخ” والتي نظمها الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة CNI يوم الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر في مدينة ساو باولو، حيث قدم الاتحاد أجندته لهذا الحدث ودور الصناعة في الوصول إلى انبعاثات صفرية للغازات المسببة لغازات الدفيئة. حيث شهد هذا الحدث دعمأ مؤسسياً من قبل الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

من ناحيته دافع رئيس الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة ريكاردو ألبان عن التمويل المناخي بطريقة ملموسة ومستدامة، وعن خلق مؤشرات لتقييم نتائج برامج التحول الطاقي وتنفيذ قواعد واضحة في سوق الكربون. كما أكد بأن النتائج المتوقع الحصول عليها في مؤتمر COP29 مهمة وأساسية جداً من أجل أن يُسَلِم مؤتمر COP30 المزمع عقده في مدينة بيليم البرازيلية في ولاية بارا في العام 2025 لكوكبنا نتائج تصب في مصلحة المناخ. وأضاف ألبان في إشارة لحقيقة أن الدول المتقدمة والدول النامية بحاجة إلى أن ينظر إليها وأن يتم تمويلها كل وفقاً لواقعها حيث قال:” نحن بحاجة إلى أن ندرك أن غير المتكافئين يجب أن يعاملوا بطرق غير متكافئة”

بحث الاجتماع التحديات والفرص التي تواجه الصناعة في عملية الانتقال في الطاقة (الانتقال الطاقي)، وأجندة المشاركة في مؤتمر COP29.

كما شارك في هذا الحدث، المبعوث الخاص لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ريك دوك، حيث قال بأن مؤتمر COP29 يقدم فرصة للمضي قدماً في قرارات مؤتمر COP28 الذي عُقِدَ في دبي، الإمارات العربية المتحدة في العام 2023، وكذلك لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول العام 2050.

وكان كل من دوك وألبان قد أكدا بأن هناك أموال متوفرة في العالم لتمويل التحول الطاقي، حيث تقدر اليوم بما يقارب 6 تريليون دولار أمريكي. من ناحيته أكد دوك بأن الصناديق الاستثمارية التي تمتلك رأس المال لهذه الاستثمارات تحتاج إلى إثبات الحكومات لالتزامها بأهدافها، وأن يتم وضع المشاريع موضع التنفيذ، وأن هناك بنية تحتية ولوائح تضمن انتقال الطاقة.

إن تمويل التحول الطاقي أساسي وهام جداً من أجل أن يحقق كل بلد مساهماته الوطنية المحددة. وإن الهدف الحالي للبرازيل هو الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050. حيث من المتوقع تقديم نسخة محدثة للهدف البرازيلي قبل مؤتمر COP29.

بعد مؤتمر Cop29 في أذربيجان، سيأتي دور مؤتمر COP30 في بيليم في ولاية بارا البرازيلية

كما أكد سفير البرازيل لدى أذربيجان، سعادة السفير مانويل مونتينيغرو، بأن مؤتمر COP29 سيكون أكبر حدث يتم تنظيمه في أذربيجان، هذا البلد الذي يعتمد على التنقيب عن النفط والذي تعتبر إيطاليا أكبر شركائه التجاريين من خلال تصدير النفط والغاز الذي بلغ قيمة إجمالية وقدرها 15 مليار دولار في العام 2023. وأضاف بأن مشتقات النفط تشكلن نسبة 44% من التجارة الاذربيجانية، والتي من ناحيتها تسعى إلى التنويع في اقتصادها وتستثمر حالياً في مشاريع مستدامة.

وأضاف موتينيغؤرو بأن أذربيجان في العام الماضي قد استوردت من البرازيل منتجات بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، في مثال على أن العلاقات التجارية بين البلدين قد تتكثف تزداد في السنوات القادمة حيث قال:“من الممكن أن يحقق التبادل التجاري نمواً من خلال المعرفة المتبادلة”، مذكراً بأن البلدين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة هم جزء من الثلاثية. حيث تم تشكيل هذه المجموعة العام الماضي من قبل هذه الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الدولي بهدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة حرارة مئوية.

من ناحيته أكد رئيس اتحاد الصناعات في ولاية بارا البرازيلية (FIEPA) السيد أليكس كارفاليو، بأن مؤتمر التغير المناخي هو فرصة لإعادة التفكير في نموذج التنمية” وأضاف أن الكثير مما يتم استهلاكه اليوم في البرازيل ليس من أصل محلي، بل هي منتجات مستوردة والتي غالباً ما تنتج في أماكن غير ملتزمة بالحفظ وتصل إلى البلاد في ظل ظروف تنافسية أكثر من المنتجات البرازيلية أو منتجات ولاية بارا البرازيلية.

من ناحيته قدم مدير العلاقات المؤسسية في الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة السيد روبرتو مونيز، نتائج بحث بعنوان“الرأي العام والاستدامة”، والذي يبين من ضمن بيانات أخرى بأن 92% من البرازيليين يهتمون بتوفير المياه، حيث أن 7 من كل 10 برازيليين يفصلون النفايات القابلة لإعادة التدوير، و24٪ آخرون على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات المستدامة.

كما شارك في هذا الحدث كل من رئيس مكتب وزارة الخارجية البرازيلية في ساو باولو بالإنابة السيد ألفريدو جوزيه كافالكانتي جورداو دي كامارغو، ونائب مدير وحدة الابتكار والخدمات البرازيلية لدعم الشركات المتناهية في الصغر والصغيرة Sebrae السيدة آني تونيت، ورئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين CNseg ديوغو أوليفيرا، وسكرتير الاقتصاد الأخضر وإزالة الكربون والصناعة الحيوية في وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية السيد رودريجو روليمبرغ، والنائب الاتحادي أرنولد جارديم. حيث شهد هذا الحدث جلسات حوار حول الاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي في الصناعة.

ماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيليةماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية

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