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تأييد السجن 3 سنوات لأوروبي دخل البحرين بجواز سفر مزور

10/4/2024 8:09:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬السجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لمتهم‭ ‬أوروبي‭ ‬الجنسية،‭ ‬والإبعاد‭ ‬نهائيًا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬باستعمال‭ ‬محرر‭ ‬مزور‭ ‬بشكل‭ ‬إلكتروني‭ ‬وهو‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬أوروبي‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ -‬كما‭ ‬شهد‭ ‬أخصائي‭ ‬منافذ‭ ‬أول‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بقسم‭ ‬جوازات‭ ‬القادمين‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭- ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬حضر‭ ‬وسلم‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وأنهى‭ ‬إجراءات‭ ‬دخوله‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وتم‭ ‬الختم‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬وفقًا‭ ‬للإجراءات‭ ‬المقررة‭ ‬سلفًا‭.‬

وثبت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬خبير‭ ‬التزييف‭ ‬والتزوير‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأدلة‭ ‬المادية‭ ‬أن‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الأوروبي‭ ‬المستخدم‭ ‬محل‭ ‬التحقيق‭ ‬مزور‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استبدال‭ ‬صفحته‭ ‬الأصلية،‭ ‬وهي‭ ‬صفحة‭ ‬البيانات‭ ‬والصورة‭ ‬الشخصية،‭ ‬بالصفحة‭ ‬الحالية‭ ‬المصطنعة‭ ‬بالكامل‭ ‬وتثبيتها‭ ‬في‭ ‬موضوعها‭ ‬الحالي‭ ‬بعد‭ ‬نزع‭ ‬الصفحة‭ ‬الأصلية‭.‬

كما‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعلام‭ ‬سفارة‭ ‬الدولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬عن‭ ‬صحة‭ ‬الجواز‭ ‬محل‭ ‬الواقعة‭ ‬أنه‭ ‬مزور‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المتهم‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬التعميم‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬محل‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬بأنه‭ ‬يوجد‭ ‬فقدان‭ ‬من‭ ‬صاحبه‭ ‬الأصلي‭ ‬لدى‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬الأوروبية‭.‬

كما‭ ‬ثبت‭ ‬بالخطاب‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الإنتربول‭ ‬بالدولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬أن‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬محل‭ ‬التحقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهم‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬وأنه‭ ‬مطلوب‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للشرطة‭ ‬الجنائية‭ ‬‮«‬الإنتربول‮»‬‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عدة‭ ‬قضايا‭ ‬بتهمة‭ ‬الاحتيال‭.‬

أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬استعمال‭ ‬محرر‭ ‬خاص‭ ‬مزور،‭ ‬واشترك‭ ‬بطريق‭ ‬المساعدة‭ ‬موظف‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬بيانات‭ ‬بوسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬تخص‭ ‬إحدى‭ ‬المصالح‭ ‬الحكومية،‭ ‬وهي‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إظهار‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬صحيحة‭ ‬بنيّة‭ ‬استعمالها‭ ‬كبيانات‭ ‬صحيحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬وقدم‭ ‬إلى‭ ‬شاهد‭ ‬الإثبات‭ ‬أخصائي‭ ‬المنافذ‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬ثبت‭ ‬فنيًا‭ ‬أنه‭ ‬مزور‭ ‬بطريق‭ ‬استبدال‭ ‬صفحته‭ ‬الأصلية‭ ‬الحاوية‭ ‬للبيانات‭ ‬والصورة‭ ‬الشخصية‭ ‬منسوب‭ ‬صدوره‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وقد‭ ‬اعتدّ‭ ‬ذلك‭ ‬الموظف‭ ‬بذلك‭ ‬الجواز‭ ‬وأثبت‭ ‬بياناته‭ ‬بقاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬وأصدر‭ ‬له‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬متعددة‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬وتمكن‭ ‬المتهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬أراضي‭ ‬المملكة‭.‬

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