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اختبار سهل للشارقة المتصدر

10/4/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيكون‭ ‬الشارقة‭ ‬المتصدر‭ ‬مرشحا‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬العروبة‭ ‬الأخير‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬قمة‭ ‬منتظرة‭ ‬بين‭ ‬العين‭ ‬والوحدة‭. ‬ويتصدر‭ ‬الشارقة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي،‭ ‬بعكس‭ ‬العروبة‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬وتلقت‭ ‬شباكه‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬كأسوأ‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وقدم‭ ‬الشارقة‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬مثالية،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثماني‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬وحقق‭ ‬7‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬واحد‭.‬

وقال‭ ‬الروماني‭ ‬كوزمين‭ ‬أولاريو‭ ‬مدرب‭ ‬الشارقة‭ ‬‮«‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يجلب‭ ‬الفوز،‭ ‬والنتائج‭ ‬تعطي‭ ‬اللاعبين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬والجرأة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬الفريق‭ ‬بهذا‭ ‬النهج‭ ‬والعقلية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تلعب‭ ‬بطريقة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬فان‭ ‬الفوز‭ ‬سيأتي‭ ‬لاحقاً‮»‬‭. ‬وبعكس‭ ‬الشارقة،‭ ‬ستكون‭ ‬رحلة‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الثاني‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط،‭ ‬بينها‭ ‬ست‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

ويتوجب‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬استعادة‭ ‬لغة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بسرعة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬ناساف‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬1‭-‬2‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2،‭ ‬بعدما‭ ‬بقي‭ ‬متقدماً‭ ‬1‭-‬0‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭. ‬وتتوجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬العين‭ ‬وضيفه‭ ‬الوحدة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬بسبب‭ ‬المنافسة‭ ‬التقليدية‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬وموقعهما‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬حالياً،‭ ‬حيث‭ ‬يحتلان‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭. ‬ويأمل‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬وجهه‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مثالياً‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬الوصل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬لكن‭ ‬عليه‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬الوحدة‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬3‭ ‬زيارات‭ ‬بالدوري‭ ‬لملعب‭ ‬منافسه‭.‬

وأكد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬مدرب‭ ‬العين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لدى‭ ‬العين‭ ‬شخصية‭ ‬يؤمن‭ ‬بها‭ ‬ويظهرها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المنافس‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوتنا‭ ‬في‭ ‬تماسكنا‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‮»‬‭.‬





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