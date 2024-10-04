اختبار سهل للشارقة المتصدر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي - (أ ف ب): سيكون الشارقة المتصدر مرشحا على الورق لتحقيق فوزه الخامس تواليا، عندما يستضيف العروبة الأخير غدا الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإماراتي لكرة القدم التي تشهد قمة منتظرة بين العين والوحدة. ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي، بعكس العروبة الذي خسر جميع مبارياته وتلقت شباكه 13 هدفاً كأسوأ خط دفاع حتى الآن. وقدم الشارقة بداية موسم مثالية، حيث لم يخسر في مبارياته الثماني التي خاضها في كافة المسابقات وحقق 7 انتصارات مقابل تعادل واحد.
وقال الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة «الأداء الجيد هو الذي يجلب الفوز، والنتائج تعطي اللاعبين المزيد من الثقة والجرأة، وأتمنى أن يواصل الفريق بهذا النهج والعقلية». وتابع «عندما تلعب بطريقة تسهم في خلق الكثير من الفرص فان الفوز سيأتي لاحقاً». وبعكس الشارقة، ستكون رحلة شباب الأهلي الثاني محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفاً غدا الأحد أيضاً على بني ياس الخامس برصيد سبع نقاط، بينها ست من فوزين على أرضه.
ويتوجب على شباب الأهلي استعادة لغة الانتصارات بسرعة بعد خسارته المفاجئة أمام ناساف الأوزبكستاني 1-2 الأربعاء في دوري أبطال آسيا 2، بعدما بقي متقدماً 1-0 حتى الدقيقة 83. وتتوجه الأنظار إلى قمة العين وضيفه الوحدة غدا الأحد بسبب المنافسة التقليدية بين الفريقين وموقعهما في جدول الترتيب حالياً، حيث يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 7 نقاط. ويأمل بطل آسيا أن يستعيد وجهه المحلي الذي كان مثالياً في المرحلة الماضية أمام الوصل حامل اللقب، لكن عليه الحذر من الوحدة الذي لم يخسر في آخر 3 زيارات بالدوري لملعب منافسه.
وأكد الأرجنتيني هرنان كريسبو مدرب العين أن «لدى العين شخصية يؤمن بها ويظهرها في الوقت المنافس»، معتبراً أن «قوتنا في تماسكنا كفريق واحد».
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