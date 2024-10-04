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الرئيسان المصري والإماراتي يشهدان إطلاق مشروع (رأس الحكمة) التنموي

10/4/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 10 (كونا) -- شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإماراتي الشيخ محمد بن زايد اليوم الجمعة إطلاق مشروع (رأس الحكمة) التنموي على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن الرئيسين شاهدا خلال فعاليات الإطلاق عرضا مرئيا حول أهداف المشروع ومكوناته وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية "كبيرة".
وأضاف المتحدث أن الرئيسين استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع وشهدا أيضا توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.
وأعرب الرئيسان بحسب المتحدث عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين كونه يمثل "نموذجا للشراكة التنموية البناءة" بين مصر والإمارات.
كما شهد الرئيسان قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحضر مراسم إطلاق المشروع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين.
وكانت مصر والإمارات قد وقعتا في يناير الماضي أكبر صفقة استثمار مباشر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و(شركة أبو ظبي التنموية القابضة) بالإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
يذكر أن الرئيس الإماراتي كان قد وصل إلى القاهرة أمس الخميس في زيارة عمل يجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري تتركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسائل محل اهتمام مشترك. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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