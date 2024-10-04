الرئيسان المصري والإماراتي يشهدان إطلاق مشروع (رأس الحكمة) التنموي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 4 - 10 (كونا) -- شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإماراتي الشيخ محمد بن زايد اليوم الجمعة إطلاق مشروع (رأس الحكمة) التنموي على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن الرئيسين شاهدا خلال فعاليات الإطلاق عرضا مرئيا حول أهداف المشروع ومكوناته وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية "كبيرة".
وأضاف المتحدث أن الرئيسين استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع وشهدا أيضا توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.
وأعرب الرئيسان بحسب المتحدث عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين كونه يمثل "نموذجا للشراكة التنموية البناءة" بين مصر والإمارات.
كما شهد الرئيسان قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحضر مراسم إطلاق المشروع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين.
وكانت مصر والإمارات قد وقعتا في يناير الماضي أكبر صفقة استثمار مباشر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و(شركة أبو ظبي التنموية القابضة) بالإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
يذكر أن الرئيس الإماراتي كان قد وصل إلى القاهرة أمس الخميس في زيارة عمل يجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري تتركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسائل محل اهتمام مشترك. (النهاية)
ا س م / م ع ع
MENAFN04102024000071011013ID1108747694
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