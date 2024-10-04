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وزيرا خارجيتي السعودية ومصر يعربان عن قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان

10/4/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 10 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة عن قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان وأكدا تضامنهما مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الوزيرين السعودي والمصري بحثا خلاله تطورات الأحداث في لبنان.
وشدد الجانبان على ضرورة تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من أداء واجباتها وبسط سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية.
كما أكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في لبنان وقطاع غزة. (النهاية)

خ ن ش / ه س ص



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