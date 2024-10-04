وزيرا خارجيتي السعودية ومصر يعربان عن قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 4 - 10 (كونا) -- أعرب وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة عن قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان وأكدا تضامنهما مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الوزيرين السعودي والمصري بحثا خلاله تطورات الأحداث في لبنان.
وشدد الجانبان على ضرورة تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من أداء واجباتها وبسط سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية.
كما أكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في لبنان وقطاع غزة. (النهاية)
خ ن ش / ه س ص
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