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سلوفاكيا ترسل طائرة عسكرية إلى لبنان لإجلاء مواطنيها ورعايا غربيين

10/4/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 4 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية في سلوفاكيا أن طائرة عسكرية سلوفاكية ستتوجه الى لبنان اليوم الجمعة لإجلاء المواطنين السلوفاك هناك إضافة الى رعايا دول غربية أخرى.
وجاء في بيان للخارجية السلوفاكية نشرته وكالة الأنباء الرسمية بانه لايزال هناك 31 من مواطني سلوفاكيا بينهم طاقم السفارة في بيروت وأفراد أسرهم موجودين في لبنان حاليا.
وكشف وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار ان سفارة سلوفاكيا في بيروت تواصل العمل بشكل طاريء بسبب ظروف الحرب الراهنة وتقدم جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتقرير ما إذا كان الرعايا السلوفاك في لبنان مهتمين بمغادرة البلاد.
كما كشف الوزير السلوفاكي ان بلاده تتعاون مع دول أخرى في عملية الإجلاء لمساعدة مواطني هذه الدول على مغادرة لبنان مشيراً الى أن 40 شخصا من رعايا كل من صربيا وأرمينيا وجمهورية التشيك وفرنسا وكرواتيا وهنغاريا وبولندا والولايات المتحدة طلبوا استخدام الرحلات الجوية التي يوفرها سلاح الجو السلوفاكي للعالقين في لبنان.
ووفقا لوكالة الأنباء السلوفاكية فان الطائرات العسكرية السلوفاكية ستقوم بنقل المواطنين السلوفاك ورعايا الدول الأخرى الذي طلبوا اجلائهم من لبنان الى مطار لارنكا في قبرص تمهيدا الى إعادتهم الى بلدانهم.
وفي إطار الدعم الدولي لإغاثة لبنان قال وزير خارجية سلوفاكيا ان الطائرة العسكرية السلوفاكية المتوجهة الى لبنان ستنقل طنين من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية. (النهاية)

ع م ق / م م ج




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