سلوفاكيا ترسل طائرة عسكرية إلى لبنان لإجلاء مواطنيها ورعايا غربيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 4 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية في سلوفاكيا أن طائرة عسكرية سلوفاكية ستتوجه الى لبنان اليوم الجمعة لإجلاء المواطنين السلوفاك هناك إضافة الى رعايا دول غربية أخرى.
وجاء في بيان للخارجية السلوفاكية نشرته وكالة الأنباء الرسمية بانه لايزال هناك 31 من مواطني سلوفاكيا بينهم طاقم السفارة في بيروت وأفراد أسرهم موجودين في لبنان حاليا.
وكشف وزير
خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار ان سفارة سلوفاكيا في بيروت تواصل العمل بشكل طاريء بسبب ظروف الحرب الراهنة وتقدم جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتقرير ما إذا كان الرعايا السلوفاك في لبنان مهتمين بمغادرة البلاد.
كما كشف الوزير السلوفاكي ان بلاده تتعاون مع دول أخرى في عملية الإجلاء لمساعدة مواطني هذه الدول على مغادرة لبنان مشيراً الى أن 40 شخصا من رعايا كل من صربيا وأرمينيا وجمهورية التشيك وفرنسا وكرواتيا وهنغاريا وبولندا والولايات المتحدة طلبوا استخدام الرحلات الجوية التي يوفرها سلاح الجو السلوفاكي للعالقين في لبنان.
ووفقا لوكالة الأنباء السلوفاكية فان الطائرات العسكرية السلوفاكية ستقوم بنقل المواطنين السلوفاك ورعايا الدول الأخرى الذي طلبوا اجلائهم من لبنان الى مطار لارنكا في قبرص تمهيدا الى إعادتهم الى بلدانهم.
وفي إطار الدعم الدولي لإغاثة لبنان قال وزير خارجية سلوفاكيا ان الطائرة العسكرية السلوفاكية المتوجهة الى لبنان ستنقل طنين من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية. (النهاية)
ع م ق / م م ج
MENAFN04102024000071011013ID1108747691
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